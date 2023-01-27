https://sputnikarabic.ae/20230127/تركيا-تستدعي-السفير-الدنماركي-بعد-حرق-المصحف-1072792264.html
تركيا تستدعي السفير الدنماركي بعد حرق المصحف
تركيا تستدعي السفير الدنماركي بعد حرق المصحف
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الدنماركي في أنقرة، اليوم الجمعة، للاحتجاج على قرار السلطات الدنماركية السماح بمظاهرة تضمنت حرق نسخة من المصحف. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:38+0000
2023-01-27T16:38+0000
2023-01-27T16:39+0000
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سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية أنه "تم استدعاء السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية بعد أن تبين أن السلطات الدنماركية سمحت بمظاهرة لتدنيس القرآن، وأبلغنا السفير أننا ندين بشدة السماح بمثل هذا الاستفزاز الذي يعتبر جريمة كراهية".يذكر أنه يوم السبت الماضي، أحرق راسموس بالودان، زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف، "سترام كورس"، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد حصوله على إذن للاحتجاج من السلطات السويدية.وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمظاهرة وقال إن السويد يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لمحاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتعهد بالودان بدوره بتنظيم مظاهرة مماثلة في العاصمة الدنماركية يوم الجمعة 27 يناير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، وهو ما حدث اليوم.وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام أن بالودان أحرق نسخة من القرآن في العاصمة الدنماركية على الرغم من مطالبة وزارة الخارجية التركية السلطات بحظر التظاهرة.في السياق ذاته، تم تنظيم احتجاج مماثل في هولندا، يوم الاثنين الماضي، حيث مزقت السياسية الهولندية اليمينية المتطرفة وزعيمة جماعة الإسلاموفوبيا، بيغيدا إدوين فاجنسفيلد، صفحات من القرآن وأحرقتها أمام مبنى البرلمان في لاهاي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السويد, أخبار الدنمارك
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السويد, أخبار الدنمارك
تركيا تستدعي السفير الدنماركي بعد حرق المصحف
16:38 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الدنماركي في أنقرة، اليوم الجمعة، للاحتجاج على قرار السلطات الدنماركية السماح بمظاهرة تضمنت حرق نسخة من المصحف.
سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية أنه "تم استدعاء السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية بعد أن تبين أن السلطات الدنماركية سمحت بمظاهرة لتدنيس القرآن، وأبلغنا السفير أننا ندين بشدة السماح بمثل هذا الاستفزاز الذي يعتبر جريمة كراهية".
يذكر أنه يوم السبت الماضي، أحرق راسموس بالودان، زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف، "سترام كورس"، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد حصوله على إذن للاحتجاج من السلطات السويدية.
وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمظاهرة وقال إن السويد يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لمحاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتعهد بالودان بدوره بتنظيم مظاهرة
مماثلة في العاصمة الدنماركية يوم الجمعة 27 يناير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، وهو ما حدث اليوم.
وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام أن بالودان أحرق نسخة من القرآن في العاصمة الدنماركية على الرغم من مطالبة وزارة الخارجية التركية السلطات بحظر التظاهرة.
في السياق ذاته، تم تنظيم احتجاج مماثل في هولندا، يوم الاثنين الماضي، حيث مزقت السياسية الهولندية اليمينية المتطرفة وزعيمة جماعة الإسلاموفوبيا، بيغيدا إدوين فاجنسفيلد، صفحات من القرآن وأحرقتها أمام مبنى البرلمان في لاهاي.