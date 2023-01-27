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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072763801.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T05:55+0000
2023-01-27T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:55 GMT 27.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:45 GMT 27.01.2023
وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
صربيا: سيكون من الخطأ أن ننضم للعقوبات الغربية ضد روسيا
أمس, 19:12 GMT
06:44 GMT 27.01.2023
واشنطن تستبعد استلام كييف دبابات أبرامز خلال فصل الربيع
ستبعدت الخارجية الأميركية، أن تستقبل أوكرانيا دبابات أبرامز المتطورة خلال فصل الربيع المقبل، نظرا لحاجة الجنود الأوكرانيين لمزيد من التدريب.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ إن "أبرامز كما تعلمون دبابات متطورة للغاية وتتطلب تدريبا كبيرا، لذا، حتى عندما وافقنا عليها أمس، سيستغرق الأمر بعض الوقت لإيصالهم إلى ساحة المعركة، ولا نعتقد أن كييف ستستلمها خلال فصل الربيع".
06:43 GMT 27.01.2023
مسؤول: تصريح وكالة الطاقة الذرية حول انفجارات بالقرب من محطة زابوروجيا مجرد استفزاز
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روغوف، أن تصريح وكالة الطاقة الذرية حول الانفجارات القوية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية ليس صحيح وهو استفزاز.

وقال روغوف لوكالة سبوتنيك: "هذه المعلومات غير صحيحة. لم يكن هناك أي انفجارات، وخاصة انفجارات قوية، بالقرب من المحطة. من الواضح أنها خطوة ماكرة من وكالة الطاقة الذرية التي قد تكون تهدف لاستفزاز أو لتشويه سمعة الوضع في المنطقة".
06:42 GMT 27.01.2023
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
نفى رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف، بأن القوات الروسية تعاني نقصا في ذخائر المدفعية؛ لافتا إلى أن وزارة الدفاع طلبت زيادة الإنتاج، مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال تشيميزوف، لوكالة سبوتنيك: "الكلام، الذي يتداوله أعدائنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ فارغ تمامًا.
06:42 GMT 27.01.2023
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
إعلام يتحدث عن ثلاثة أحداث يمكن أن توقف إمداد أوكرانيا بدبابات الناتو
06:40 GMT
06:01 GMT 27.01.2023
منظومة بانتسر إس-1 الروسية في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"
05:58 GMT
05:57 GMT 27.01.2023
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" غير مجهزة بسبيكة دروع سرية
ستحصل أوكرانيا من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات "M1A2 Abrams" من نسخ التصدير، أي غير مجهزة بسبيكة دروع سرية، وفقًا لتقارير صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر.
05:56 GMT 27.01.2023
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة في شكل سرب
04:38 GMT
05:56 GMT 27.01.2023
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
جمدت اليابان، اليوم الجمعة، أصول 22 روسيّا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية.
05:55 GMT 27.01.2023
السفارة في واشنطن: العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا تظهر عدم فعالية هذا النهج
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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