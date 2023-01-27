تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:45 GMT 27.01.2023
06:44 GMT 27.01.2023
واشنطن تستبعد استلام كييف دبابات أبرامز خلال فصل الربيع
ستبعدت الخارجية الأميركية، أن تستقبل أوكرانيا دبابات أبرامز المتطورة خلال فصل الربيع المقبل، نظرا لحاجة الجنود الأوكرانيين لمزيد من التدريب.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ إن "أبرامز كما تعلمون دبابات متطورة للغاية وتتطلب تدريبا كبيرا، لذا، حتى عندما وافقنا عليها أمس، سيستغرق الأمر بعض الوقت لإيصالهم إلى ساحة المعركة، ولا نعتقد أن كييف ستستلمها خلال فصل الربيع".
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ إن "أبرامز كما تعلمون دبابات متطورة للغاية وتتطلب تدريبا كبيرا، لذا، حتى عندما وافقنا عليها أمس، سيستغرق الأمر بعض الوقت لإيصالهم إلى ساحة المعركة، ولا نعتقد أن كييف ستستلمها خلال فصل الربيع".
06:43 GMT 27.01.2023
مسؤول: تصريح وكالة الطاقة الذرية حول انفجارات بالقرب من محطة زابوروجيا مجرد استفزاز
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روغوف، أن تصريح وكالة الطاقة الذرية حول الانفجارات القوية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية ليس صحيح وهو استفزاز.
وقال روغوف لوكالة سبوتنيك: "هذه المعلومات غير صحيحة. لم يكن هناك أي انفجارات، وخاصة انفجارات قوية، بالقرب من المحطة. من الواضح أنها خطوة ماكرة من وكالة الطاقة الذرية التي قد تكون تهدف لاستفزاز أو لتشويه سمعة الوضع في المنطقة".
وقال روغوف لوكالة سبوتنيك: "هذه المعلومات غير صحيحة. لم يكن هناك أي انفجارات، وخاصة انفجارات قوية، بالقرب من المحطة. من الواضح أنها خطوة ماكرة من وكالة الطاقة الذرية التي قد تكون تهدف لاستفزاز أو لتشويه سمعة الوضع في المنطقة".
06:42 GMT 27.01.2023
"روستيخ" تدحض مزاعم كييف حول نقص ذخائر المدفعية لدى الجيش الروسي
نفى رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية لتطوير وتصنيع وتصدير المنتجات العسكرية والمدنية ذات التقنيات العالية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، مزاعم نظام كييف، بأن القوات الروسية تعاني نقصا في ذخائر المدفعية؛ لافتا إلى أن وزارة الدفاع طلبت زيادة الإنتاج، مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة.
وقال تشيميزوف، لوكالة سبوتنيك: "الكلام، الذي يتداوله أعدائنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ فارغ تمامًا.
وقال تشيميزوف، لوكالة سبوتنيك: "الكلام، الذي يتداوله أعدائنا اليوم، بشأن نفاد الصواريخ والقذائف، أو أي شيء آخر في روسيا؛ فارغ تمامًا.
06:42 GMT 27.01.2023
06:01 GMT 27.01.2023
05:57 GMT 27.01.2023
ستحصل أوكرانيا من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات "M1A2 Abrams" من نسخ التصدير، أي غير مجهزة بسبيكة دروع سرية، وفقًا لتقارير صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر.
05:56 GMT 27.01.2023
05:56 GMT 27.01.2023
جمدت اليابان، اليوم الجمعة، أصول 22 روسيّا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية.