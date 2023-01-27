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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تقرير-يكشف-مشكلة-تعيق-فرنسا-من-إرسال-دبابات-لأوكرانيا-1072767241.html
تقرير يكشف مشكلة تعيق فرنسا من إرسال دبابات لأوكرانيا
تقرير يكشف مشكلة تعيق فرنسا من إرسال دبابات لأوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أن فرنسا تعاني من مشكلة تعيق إرسالها دبابات إلى أوكرانيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:16+0000
2023-01-27T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
رصد عسكري
العالم
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وبحسب ما نشرت صحيفة " لوموند"، فإن هذه المشكلة تتمحور حول أن فرنسا لا تملك دبابات كافية لإرسالها.ووفقا للمقا، فكما تعتبر دبابة Leclerc الفرنسية قوية في المعارك، فإنها تعتبر "هشة" أيضا وتتطلب دعما لوجيستيا كبيرا مما يخلق مشاكل لأوكرانيا.وأعلنت الدول الغربية، هذا الأسبوع، عن خطط لنقل الدبابات إلى أوكرانيا، حيث وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد 2. ومن المقرر تشكيل كتيبتين من الدبابات في المرحلة الأولى، ستنقل برلين سرية مكونة من 14 مركبة قتالية من طراز A6. كما أشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى أنه يمكن أن تصل الدبابات إلى أوكرانيا في نهاية شهر مارس/آذار.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، عن توريد الدبابات للقوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا له، فإن الجيش الأوكراني سوف يتلقى 31 مركبة قتالية من طراز M1 Abrams، وسوف يشكلون كتيبة دبابات واحدة. حدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الأمر سيستغرق شهورًا، وليس أسابيع لتسليم المعدات إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الأمم-المتحدة-تعلق-على-قرار-الغرب-تزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072756660.html
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أخبار فرنسا , رصد عسكري, العالم
أخبار فرنسا , رصد عسكري, العالم

تقرير يكشف مشكلة تعيق فرنسا من إرسال دبابات لأوكرانيا

08:16 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guayدبابة Leclerc الفرنسية
دبابة Leclerc الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guay
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أشار تقرير إعلامي أن فرنسا تعاني من مشكلة تعيق إرسالها دبابات إلى أوكرانيا.
وبحسب ما نشرت صحيفة " لوموند"، فإن هذه المشكلة تتمحور حول أن فرنسا لا تملك دبابات كافية لإرسالها.

وعلى الرغم من وجود 226 دبابة من نوع Leclerc في الجيش الفرنسي، إلا أن 135 منها فقط في الخدمة، كما تتم مناقشة إذا كان منطقيا إرسال 10 إلى 20 مركبة قتالية فرنسية، نظرا لصعوبة صيانتها، ووفقا للخبراء فإنه يوجد المزيد من دبابات Leopard 2 الألمانية التي يمكن إرسالها إلى كييف.

ووفقا للمقا، فكما تعتبر دبابة Leclerc الفرنسية قوية في المعارك، فإنها تعتبر "هشة" أيضا وتتطلب دعما لوجيستيا كبيرا مما يخلق مشاكل لأوكرانيا.
وأعلنت الدول الغربية، هذا الأسبوع، عن خطط لنقل الدبابات إلى أوكرانيا، حيث وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات ليوبارد 2. ومن المقرر تشكيل كتيبتين من الدبابات في المرحلة الأولى، ستنقل برلين سرية مكونة من 14 مركبة قتالية من طراز A6. كما أشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى أنه يمكن أن تصل الدبابات إلى أوكرانيا في نهاية شهر مارس/آذار.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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أمس, 19:03 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، عن توريد الدبابات للقوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا له، فإن الجيش الأوكراني سوف يتلقى 31 مركبة قتالية من طراز M1 Abrams، وسوف يشكلون كتيبة دبابات واحدة. حدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الأمر سيستغرق شهورًا، وليس أسابيع لتسليم المعدات إلى أوكرانيا.
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