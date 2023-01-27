https://sputnikarabic.ae/20230127/تويتر-يرفض-تغيير-اسم-حساب-مالكه-إيلون-ماسك-1072782087.html

تويتر يرفض تغيير اسم حساب مالكه إيلون ماسك

تويتر يرفض تغيير اسم حساب مالكه إيلون ماسك

قال إيلون ماسك، مالك منصة التغريدات القصيرة "توتير"، إن سياسة الموقع تمنعه من تغيير اسمه على الحساب الرسمي له. 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T11:58+0000

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مجتمع

تويتر

إيلون ماسك

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جاء ذلك بعد أن غير ماسك اسم حسابه الشخصي إلى "Mr Tweet"، على المنصة، ليتفأجا المتابعون بهذا التغيير الجديد، بعد أن رأى أنه الأنسب له.وعلّق ماسك في تغريدة له على هذا الأمر، قائلا: "غيرت اسم إيلون ماسك الجديد إلى Mr Tweet، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها إيلون ماسك على إجراء هذه التغيرات على حسابه الخاص، فإنه عمل عدة مرات على تغيير اسم الملف الشخصي به في شهري مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني.وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن توفير نسخة من منصة التغريدات الخالية من الإعلانات.‏ وأوضح أنه اتخذ القرار من أجل معالجة الإعلانات المتكررة على "تويتر"، قائلا: "الإعلانات على "تويتر" متكررة بشكل كبير جدا، وسيتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضية الإعلانات المتكررة خلال الأسابيع المقبلة".لكن لفت ماسك إلى أن من يرغب في الحصول على نسخة "تويتر" خالية من الإعلانات سيكون عليه دفع اشتراك شهري أعلى.وسبق أن أكد إيلون ماسك أن استراتيجيته في "تويتر" تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير، مع زيادة الإيرادات، وأشار إلى أن خدمة الاشتراك الجديدة "تويتر بلو"، والتي تمنح المستخدمين "علامة التوثيق الزرقاء" إلى حساباتهم مقابل رسوم مالية، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.وتبلغ تكلفة خدمة "تويتر بلو" 11 دولارا أمريكيا شهريا داخل أمريكا، وهي متاحة على تطبيق "تويتر" على هواتف "آيفون" و"أندرويد".

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تويتر, إيلون ماسك