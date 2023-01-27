https://sputnikarabic.ae/20230127/حظر-استخدام-برنامج-ذكاء-اصطناعي-في-إعداد-الدراسات-العلمية-1072791600.html

حظر استخدام برنامج ذكاء اصطناعي في إعداد الدراسات العلمية

حظر استخدام برنامج ذكاء اصطناعي في إعداد الدراسات العلمية

حظر ناشرو الآلاف من المجلات العلمية على المؤلفين المساهمين أن يستخدموا برنامج الدردشة "شات جي ‏بي تي"، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك وسط مخاوف من أنه... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T16:19+0000

2023-01-27T16:19+0000

2023-01-27T16:19+0000

مجتمع

منوعات

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وأعلن رئيس تحرير مجلة "ساينس" الأمريكية، هولدن ثورب، عن تطبيق سياسة تحريرية محدثة، تحظر استخدام نص من برنامج "شات جي بي تي"، موضحة أنه لا يمكن إدراج البرنامج كمؤلف، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقال ثورب إنه "نظرا للجنون الذي نشأ حول هذا الأمر - الانتشار المفاجئ لـ"شات جي بي تي" - فمن الجيد أن نوضح تماما أننا لن نسمح للبرنامج بأن يكون مؤلفا أو أن يتم استخدام نصه في الأوراق العلمية".هذا وتتطلب المجلات العلمية الرائدة من المؤلفين المساهمين التوقيع على نموذج، يعلنون من خلاله أنهم مسؤولين عن مساهمتهم في الدراسة العلمية، لكن هنا يوضح أنه "نظرا لأن برنامج "شات جي بي تي" لا يمكنه القيام بذلك، فلا يمكن أن اعتباره مؤلف".كما أشار هولدن ثورب إلى أنه يعتقد أن استخدام برنامج المحادثة "شات جي بي تي" في إعداد البحث العلمي يمثل مشكلة، "نظرا لارتكابه الكثير من الأخطاء، والتي يمكن أن تجد طريقها إلى الأدبيات، وإذا اعتمد العلماء على برامج الذكاء الاصطناعي لإعداد مراجعات الأدبيات، أو تلخيص النتائج التي توصلوا إليها، فإن السياق المناسب للعمل والتدقيق العميق الذي تستحقه النتائج من الممكن أن يضيع".في سياق متصل، قام ناشرون آخرون بتغييرات مماثلة مثلما ففعل رئيس تحرير مجلة "ساينس"، إذ قامت شركة النشر "Springer-Nature" الأكاديمية البريطانية الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي تنشر ما يقرب من 3000 مجلة علمية، بتحديث إرشاداتها، لتوضيح أنه لا يمكن إدراج برنامج "شات جي بي تي" كمؤلف.لكن لم تحظر شركة النشر برنامج الدردشة الصناعي بشكل تام، إذ لا يزال من الممكن استخدام الأداة وما شابهها في إعداد الأوراق، بشرط الكشف عن التفاصيل الكاملة في المخطوطة العلمية.بينما يرى مايكل آيزن، رئيس تحرير موقع "eLife" العلمي، أن برنامج "شات جي بي تي" لا يمكن أن يكون مؤلفا، لكنه يتقد أن اعتماده أمر لا مفر منه.وقال موضحا: "أعتقد أن السؤال الأفضل ليس ما إذا كان سيتم السماح باستخدام البرنامج، ولكن كيفية إدارة حقيقة أنه يتم استخدامه".وتابع: "الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي على الأقل، هو أن يكون المؤلفين صريحين جدا بشأن استخدام البرنامج، وأن يصفوا كيفية استخدامه، ولكي نكون واضحين في استخدام الأداة، فإنهم يتحملون المسؤولية عن ناتجها".و"شات جي بي تي" هو روبوت محادثة بطلاققة، من تطوير شركة "OpenAI"، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأثار إعجاب أو إزعاج أكثر من مليون مستخدم بشري، من خلال نشره القصائد والقصص القصيرة والمقالات، بل وحتى النصائح الشخصية، منذ إطلاقه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وينشئ "شات جي بي تي" نصا تلقائيا بناء على المطالبات المكتوبة، بطريقة أكثر تقدما وإبداعا من روبوتات الدردشة المعهودة في وادي السيليكون.ظهر برنامج الدردشة الآلي في أواخر نوفمبر الماضي، وسرعان ما أحدث ضجة مع اندفاع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة للحديث عنه وعن الثورة التي يمكن أن يحدثها، حيث قارنوه بالظهور الأول لأجهزة "آيفون".

https://sputnikarabic.ae/20230121/غباء-الذكاء-الاصطناعي-يدفع-موقعا-إلكترونيا-للتوقف-عن-نشر-مقالاته-1072540921.html

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