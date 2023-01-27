عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230127/حظر-استخدام-برنامج-ذكاء-اصطناعي-في-إعداد-الدراسات-العلمية-1072791600.html
حظر استخدام برنامج ذكاء اصطناعي في إعداد الدراسات العلمية
حظر استخدام برنامج ذكاء اصطناعي في إعداد الدراسات العلمية
حظر ناشرو الآلاف من المجلات العلمية على المؤلفين المساهمين أن يستخدموا برنامج الدردشة "شات جي ‏بي تي"، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك وسط مخاوف من أنه... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:19+0000
2023-01-27T16:19+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_0:0:1107:623_1920x0_80_0_0_eb6dd5cd598aa69abe43c9a5c54665de.jpg
وأعلن رئيس تحرير مجلة "ساينس" الأمريكية، هولدن ثورب، عن تطبيق سياسة تحريرية محدثة، تحظر استخدام نص من برنامج "شات جي بي تي"، موضحة أنه لا يمكن إدراج البرنامج كمؤلف، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقال ثورب إنه "نظرا للجنون الذي نشأ حول هذا الأمر - الانتشار المفاجئ لـ"شات جي بي تي" - فمن الجيد أن نوضح تماما أننا لن نسمح للبرنامج بأن يكون مؤلفا أو أن يتم استخدام نصه في الأوراق العلمية".هذا وتتطلب المجلات العلمية الرائدة من المؤلفين المساهمين التوقيع على نموذج، يعلنون من خلاله أنهم مسؤولين عن مساهمتهم في الدراسة العلمية، لكن هنا يوضح أنه "نظرا لأن برنامج "شات جي بي تي" لا يمكنه القيام بذلك، فلا يمكن أن اعتباره مؤلف".كما أشار هولدن ثورب إلى أنه يعتقد أن استخدام برنامج المحادثة "شات جي بي تي" في إعداد البحث العلمي يمثل مشكلة، "نظرا لارتكابه الكثير من الأخطاء، والتي يمكن أن تجد طريقها إلى الأدبيات، وإذا اعتمد العلماء على برامج الذكاء الاصطناعي لإعداد مراجعات الأدبيات، أو تلخيص النتائج التي توصلوا إليها، فإن السياق المناسب للعمل والتدقيق العميق الذي تستحقه النتائج من الممكن أن يضيع".في سياق متصل، قام ناشرون آخرون بتغييرات مماثلة مثلما ففعل رئيس تحرير مجلة "ساينس"، إذ قامت شركة النشر "Springer-Nature" الأكاديمية البريطانية الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي تنشر ما يقرب من 3000 مجلة علمية، بتحديث إرشاداتها، لتوضيح أنه لا يمكن إدراج برنامج "شات جي بي تي" كمؤلف.لكن لم تحظر شركة النشر برنامج الدردشة الصناعي بشكل تام، إذ لا يزال من الممكن استخدام الأداة وما شابهها في إعداد الأوراق، بشرط الكشف عن التفاصيل الكاملة في المخطوطة العلمية.بينما يرى مايكل آيزن، رئيس تحرير موقع "eLife" العلمي، أن برنامج "شات جي بي تي" لا يمكن أن يكون مؤلفا، لكنه يتقد أن اعتماده أمر لا مفر منه.وقال موضحا: "أعتقد أن السؤال الأفضل ليس ما إذا كان سيتم السماح باستخدام البرنامج، ولكن كيفية إدارة حقيقة أنه يتم استخدامه".وتابع: "الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي على الأقل، هو أن يكون المؤلفين صريحين جدا بشأن استخدام البرنامج، وأن يصفوا كيفية استخدامه، ولكي نكون واضحين في استخدام الأداة، فإنهم يتحملون المسؤولية عن ناتجها".و"شات جي بي تي" هو روبوت محادثة بطلاققة، من تطوير شركة "OpenAI"، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأثار إعجاب أو إزعاج أكثر من مليون مستخدم بشري، من خلال نشره القصائد والقصص القصيرة والمقالات، بل وحتى النصائح الشخصية، منذ إطلاقه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وينشئ "شات جي بي تي" نصا تلقائيا بناء على المطالبات المكتوبة، بطريقة أكثر تقدما وإبداعا من روبوتات الدردشة المعهودة في وادي السيليكون.ظهر برنامج الدردشة الآلي في أواخر نوفمبر الماضي، وسرعان ما أحدث ضجة مع اندفاع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة للحديث عنه وعن الثورة التي يمكن أن يحدثها، حيث قارنوه بالظهور الأول لأجهزة "آيفون".
https://sputnikarabic.ae/20230121/غباء-الذكاء-الاصطناعي-يدفع-موقعا-إلكترونيا-للتوقف-عن-نشر-مقالاته-1072540921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072791425_74:0:1058:738_1920x0_80_0_0_49c6ac8c61ffe48e414118533635602b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

حظر استخدام برنامج ذكاء اصطناعي في إعداد الدراسات العلمية

16:19 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج المحادثة الصناعي "شات جي بي تي"
برنامج المحادثة الصناعي شات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
برنامج المحادثة الصناعي "شات جي بي تي"
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
تابعنا عبرTelegram
حظر ناشرو الآلاف من المجلات العلمية على المؤلفين المساهمين أن يستخدموا برنامج الدردشة "شات جي ‏بي تي"، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك وسط مخاوف من أنه قد يملأ المؤلفات الأكاديمية ‏بأبحاث معيبة، بل وحتى ملفقة.‏
وأعلن رئيس تحرير مجلة "ساينس" الأمريكية، هولدن ثورب، عن تطبيق سياسة تحريرية محدثة، تحظر استخدام نص من برنامج "شات جي بي تي"، موضحة أنه لا يمكن إدراج البرنامج كمؤلف، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وقال ثورب إنه "نظرا للجنون الذي نشأ حول هذا الأمر - الانتشار المفاجئ لـ"شات جي بي تي" - فمن الجيد أن نوضح تماما أننا لن نسمح للبرنامج بأن يكون مؤلفا أو أن يتم استخدام نصه في الأوراق العلمية".
لوحة مفاتيح كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
مجتمع
"غباء" الذكاء الاصطناعي يدفع موقعا إلكترونيا للتوقف عن نشر مقالاته
21 يناير, 10:38 GMT
هذا وتتطلب المجلات العلمية الرائدة من المؤلفين المساهمين التوقيع على نموذج، يعلنون من خلاله أنهم مسؤولين عن مساهمتهم في الدراسة العلمية، لكن هنا يوضح أنه "نظرا لأن برنامج "شات جي بي تي" لا يمكنه القيام بذلك، فلا يمكن أن اعتباره مؤلف".
كما أشار هولدن ثورب إلى أنه يعتقد أن استخدام برنامج المحادثة "شات جي بي تي" في إعداد البحث العلمي يمثل مشكلة، "نظرا لارتكابه الكثير من الأخطاء، والتي يمكن أن تجد طريقها إلى الأدبيات، وإذا اعتمد العلماء على برامج الذكاء الاصطناعي لإعداد مراجعات الأدبيات، أو تلخيص النتائج التي توصلوا إليها، فإن السياق المناسب للعمل والتدقيق العميق الذي تستحقه النتائج من الممكن أن يضيع".
في سياق متصل، قام ناشرون آخرون بتغييرات مماثلة مثلما ففعل رئيس تحرير مجلة "ساينس"، إذ قامت شركة النشر "Springer-Nature" الأكاديمية البريطانية الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي تنشر ما يقرب من 3000 مجلة علمية، بتحديث إرشاداتها، لتوضيح أنه لا يمكن إدراج برنامج "شات جي بي تي" كمؤلف.
لكن لم تحظر شركة النشر برنامج الدردشة الصناعي بشكل تام، إذ لا يزال من الممكن استخدام الأداة وما شابهها في إعداد الأوراق، بشرط الكشف عن التفاصيل الكاملة في المخطوطة العلمية.
بينما يرى مايكل آيزن، رئيس تحرير موقع "eLife" العلمي، أن برنامج "شات جي بي تي" لا يمكن أن يكون مؤلفا، لكنه يتقد أن اعتماده أمر لا مفر منه.
وقال موضحا: "أعتقد أن السؤال الأفضل ليس ما إذا كان سيتم السماح باستخدام البرنامج، ولكن كيفية إدارة حقيقة أنه يتم استخدامه".
وتابع: "الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي على الأقل، هو أن يكون المؤلفين صريحين جدا بشأن استخدام البرنامج، وأن يصفوا كيفية استخدامه، ولكي نكون واضحين في استخدام الأداة، فإنهم يتحملون المسؤولية عن ناتجها".
و"شات جي بي تي" هو روبوت محادثة بطلاققة، من تطوير شركة "OpenAI"، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأثار إعجاب أو إزعاج أكثر من مليون مستخدم بشري، من خلال نشره القصائد والقصص القصيرة والمقالات، بل وحتى النصائح الشخصية، منذ إطلاقه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وينشئ "شات جي بي تي" نصا تلقائيا بناء على المطالبات المكتوبة، بطريقة أكثر تقدما وإبداعا من روبوتات الدردشة المعهودة في وادي السيليكون.
ظهر برنامج الدردشة الآلي في أواخر نوفمبر الماضي، وسرعان ما أحدث ضجة مع اندفاع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة للحديث عنه وعن الثورة التي يمكن أن يحدثها، حيث قارنوه بالظهور الأول لأجهزة "آيفون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала