https://sputnikarabic.ae/20230127/خبراء-يتوقعون-ارتفاع-أسعار-الديزل-في-أوروبا-بعد-توقف-استيراده-من-روسيا-1072794190.html
خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا بعد توقف استيراده من روسيا
خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا بعد توقف استيراده من روسيا
توقع خبراء، اليوم الجمعة، أنه وعلى وقع فرض حظر على وقود الديزل من روسيا، سترتفع أسعاره في أوروبا بشكل غير مضطرب. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T18:28+0000
2023-01-27T18:28+0000
2023-01-27T18:32+0000
روسيا
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يقول الخبير في مركز "إنفو تيك" فاليري أندريانوف لموقع "لينتا" إن "الحظر النفطي سيدفع أسعار الديزل والبنزين في أوروبا لمستويات عالبة".ووفقا له، فإن أوروبا تدخل الآن في حالة ركود، ولهذا السبب قد ينخفض الطلب على وقود الديزل.وأضاف أندريانوف أن على روسيا أن تفعل كل ما في وسعها حتى لا يذهب وقود الديزل إلى أوروبا عبر خطط "ملتوية".وأردف أندريانوف: "على سبيل المثال في حال اعتبار الصين والهند نفسيهما موردي وقود الديزل، ففي هذه الحالة، تحتاج روسيا إلى البحث عن أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230127/باكستان-تبدأ-استيراد-النفط-الروسي-في-أبريل-1072776134.html
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روسيا
خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا بعد توقف استيراده من روسيا
18:28 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 18:32 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
توقع خبراء، اليوم الجمعة، أنه وعلى وقع فرض حظر على وقود الديزل من روسيا، سترتفع أسعاره في أوروبا بشكل غير مضطرب.
يقول الخبير في مركز "إنفو تيك" فاليري أندريانوف لموقع "لينتا
" إن "الحظر النفطي سيدفع أسعار الديزل والبنزين في أوروبا لمستويات عالبة".
من الصعب التكهن بمدى نموها، لأنها ستعتمد إضافة لعوامل أخرى، على الطلب في أوروبا نفسها.
ووفقا له، فإن أوروبا تدخل الآن في حالة ركود، ولهذا السبب قد ينخفض الطلب على وقود الديزل.
هذا الوضع بدوره قد يحد من ارتفاع أسعار الوقود، ومع ذلك لا يمكن قبول أي من الخيارات بالنسبة لأوروبا، لأن كل هذه التبعات هي نتائج العقوبات.
وأضاف أندريانوف أن على روسيا أن تفعل كل ما في وسعها حتى لا يذهب وقود الديزل إلى أوروبا عبر خطط "ملتوية".
أي أن المنطقة يجب أن تشعر بالكامل بكل عواقب القرارات المتخذة ضد روسيا، وفي الوقت نفسه، إذا كان من السهل إعادة توجيه النفط إلى أسواق أخرى، فإن الوضع مع وقود الديزل يكون أكثر تعقيدًا.
وأردف أندريانوف: "على سبيل المثال في حال اعتبار الصين والهند نفسيهما موردي وقود الديزل
، ففي هذه الحالة، تحتاج روسيا إلى البحث عن أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى.