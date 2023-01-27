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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/رئيس-الوزراء-المجري-الناتو-سيواجه-مشاكل-مع-نجاح-روسيا-في-أوكرانيا-1072790968.html
رئيس الوزراء المجري: الناتو سيواجه مشاكل مع نجاح روسيا في أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري: الناتو سيواجه مشاكل مع نجاح روسيا في أوكرانيا
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن نجاح الهجوم الروسي في أوكرانيا، سيجعل دول الناتو تواجه مشاكل وتطرح سؤالا عما إذا كان ينبغي عليها إرسال جيوشها إلى... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T15:41+0000
2023-01-27T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
فيكتور أوربان
استئناف مساعدات عسكرية
المجر
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وقال أوربان في اجتماع مع متحدثين في مؤتمر إعلامي دولي، اليوم الجمعة "نحن (الغرب) لدينا مشاكل كبيرة وكبيرة ... إذا نجح هجوم الربيع القادم لروسيا، فإن دول الناتو ستواجه السؤال: هل يجب أن نرسل جنودا للقتال من أجل أوكرانيا؟ ليس هذا ما يفكر به الشعب الأمريكي، لكنه يدور في أذهان عدد متزايد من الأوروبيين الذين ستدمر بلدانهم إذا انتشرت الحرب".وفقا لرئيس الوزراء المجري، الحقيقة هي أن الغرب "في حالة حرب مع روسيا" و"يذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم".وشدد أوربان أيضا على أن المجر أصرت على السلام منذ البداية ورفضت إرسال أسلحة إلى كييف، لأنها لا تريد المشاركة في الصراع من أي جانب.في أوائل مارس، أصدر البرلمان المجري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد. أوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بودابست تسعى لتأمين إقليم ترانسكارباثيا، لأن توريد الأسلحة عبر أراضيها سيصبح هدفا عسكريا مشروعا.
المجر
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العالم, فيكتور أوربان, استئناف مساعدات عسكرية, المجر
العالم, فيكتور أوربان, استئناف مساعدات عسكرية, المجر

رئيس الوزراء المجري: الناتو سيواجه مشاكل مع نجاح روسيا في أوكرانيا

15:41 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 27.01.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن نجاح الهجوم الروسي في أوكرانيا، سيجعل دول الناتو تواجه مشاكل وتطرح سؤالا عما إذا كان ينبغي عليها إرسال جيوشها إلى أوكرانيا.
وقال أوربان في اجتماع مع متحدثين في مؤتمر إعلامي دولي، اليوم الجمعة "نحن (الغرب) لدينا مشاكل كبيرة وكبيرة ... إذا نجح هجوم الربيع القادم لروسيا، فإن دول الناتو ستواجه السؤال: هل يجب أن نرسل جنودا للقتال من أجل أوكرانيا؟ ليس هذا ما يفكر به الشعب الأمريكي، لكنه يدور في أذهان عدد متزايد من الأوروبيين الذين ستدمر بلدانهم إذا انتشرت الحرب".
وفقا لرئيس الوزراء المجري، الحقيقة هي أن الغرب "في حالة حرب مع روسيا" و"يذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم".

"الكثير من الغربيين متوهمون بشأن ما يحدث بالفعل وما يمكن أن يحدث. قد يعتقد الغرب أنه ليس في حالة حرب مع روسيا، ولكن نظرًا لأنه يرسل المزيد والمزيد من الأسلحة ويقترب من التدخل العسكري الفعلي، فإن القادة الغربيين يلعبون بشكل خطير للغاية لعبة مع أنفسنا ومع روسيا ومع الجمهور الغربي".

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري
وشدد أوربان أيضا على أن المجر أصرت على السلام منذ البداية ورفضت إرسال أسلحة إلى كييف، لأنها لا تريد المشاركة في الصراع من أي جانب.
في أوائل مارس، أصدر البرلمان المجري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد. أوضح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بودابست تسعى لتأمين إقليم ترانسكارباثيا، لأن توريد الأسلحة عبر أراضيها سيصبح هدفا عسكريا مشروعا.
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