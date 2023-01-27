https://sputnikarabic.ae/20230127/رئيس-الوزراء-المجري-بودابست-تتعهد-بعدم-تمرير-أي-عقوبات-تشمل-الطاقة-النووية-الروسية-1072769066.html

رئيس الوزراء المجري: بودابست تتعهد بعدم تمرير أي عقوبات تشمل الطاقة النووية الروسية

رئيس الوزراء المجري: بودابست تتعهد بعدم تمرير أي عقوبات تشمل الطاقة النووية الروسية

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن بلاده لن تسمح لعقوبات الاتحاد الأوروبي بأن تمتد لتشمل الطاقة النووية الروسية. 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T09:05+0000

2023-01-27T09:05+0000

2023-01-27T09:05+0000

العالم

المجر

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان على إذاعة "كوسوث" المحلية، اليوم الجمعة: "نحن لن نسمح بفرض عقوبات تزيد من التضخم في المجر. أهم شيء هنا هو سعر الطاقة. لذلك لن ندع خطة تمديد العقوبات على الطاقة النووية تؤتي ثمارها".هذا وصرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شجاعة الاعتراف بأن سياسة العقوبات خاطئة، وتفتقر هنغاريا إلى القوة لتغيير موقف الدول الأكثر قدرة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تبقى سياسة فرض العقوبات على روسيا الاتحادية مستمرة، على الرغم من عدم فعاليتها.وردا على سؤال حول الآفاق المستقبلية لسياسة العقوبات الأوروبية، قال أوربان في مقابلة مع إذاعة "كوسوث" الوطنية: هذا وكرر رئيس وزراء المجر أن وجهة نظره التي عبر عنها في وقت سابق، قائلا إنه "إذا انتهت العقوبات، فإن أسعار الطاقة ستنخفض في غضون دقائق معدودة وفي نفس الوقت سينخفض المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم بمقدار النصف على الفور".وشدد الغرب ضغوطه على روسيا عبر فرض العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية الغرب طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

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العالم, المجر, عقوبات أمريكية ضد روسيا