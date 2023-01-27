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رصد "وجه دب" على سطح المريخ... صور
رصد "وجه دب" على سطح المريخ... صور
عثر علماء يدرسون سطح المريخ أخيرًا على قطعة تبتسم لهم على الكوكب الصخري. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:02+0000
2023-01-27T09:02+0000
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صور
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في صورة تمت مشاركتها في 25 كانون الثاني/يناير، من قبل جامعة أريزونا، تظهر ما يبدو على أنه وجه دب مريخي ضخم - مكتمل بعيون خرزية وأنف زر وفم مقلوب - يبتسم عند كاميرا مركبة استكشاف المريخ المدارية لمركبة استطلاع المريخ التابعة لـ"ناسا".ووفقا لجامعة أريزونا، فقد تم التقاط هذه الصورة لتشكيلة رائعة من التكوينات الجيولوجية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث كانت مركبة استطلاع المريخ تبحر على ارتفاع نحو 156 ميلا (251 كيلومترا) فوق الكوكب الأحمر.ما الذي يحدث هنا حقا؟وفقا لبيان تم نشره على موقع "كاميرا تجربة التصوير العالية الدقة" (HiRISE) التابعة لجامعة أريزونا، فإنه من المحتمل أن تكون مجرد تلة مكسورة في وسط فوهة بركان قديمة.وأضاف البيان: "هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (العينان) ونمط كسر دائري (الرأس)"...قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن استقرار الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة".قد يرى المشاهدون وجه دب ينبثق من مجموعة من الصخور والشقوق المغبرة بفضل ظاهرة تسمى pareidolia، وهو اتجاه نفسي يدفع الناس إلى إيجاد أهمية في الصور أو الأصوات العشوائية.تم تصوير كل من Beaker ودب المريخ المكتشف حديثًا بواسطةHiRISE، وهي واحدة من ستة أدوات علمية على متن مركبة استطلاع المريخ.تلتقط HiRISE صورا للكوكب الأحمر من المدار منذ عام 2006، ووفقا لجامعة أريزونا، فهي أقوى كاميرا تم إرسالها إلى كوكب آخر على الإطلاق.
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منوعات, كوكب المريخ, صور, حيوان
منوعات, كوكب المريخ, صور, حيوان

رصد "وجه دب" على سطح المريخ... صور

09:02 GMT 27.01.2023
© NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizonaصورة يعتقد أنها للبحر المتجمد على سطح المريخ
صورة يعتقد أنها للبحر المتجمد على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
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عثر علماء يدرسون سطح المريخ أخيرًا على قطعة تبتسم لهم على الكوكب الصخري.
في صورة تمت مشاركتها في 25 كانون الثاني/يناير، من قبل جامعة أريزونا، تظهر ما يبدو على أنه وجه دب مريخي ضخم - مكتمل بعيون خرزية وأنف زر وفم مقلوب - يبتسم عند كاميرا مركبة استكشاف المريخ المدارية لمركبة استطلاع المريخ التابعة لـ"ناسا".
ووفقا لجامعة أريزونا، فقد تم التقاط هذه الصورة لتشكيلة رائعة من التكوينات الجيولوجية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث كانت مركبة استطلاع المريخ تبحر على ارتفاع نحو 156 ميلا (251 كيلومترا) فوق الكوكب الأحمر.

ما الذي يحدث هنا حقا؟

وفقا لبيان تم نشره على موقع "كاميرا تجربة التصوير العالية الدقة" (HiRISE) التابعة لجامعة أريزونا، فإنه من المحتمل أن تكون مجرد تلة مكسورة في وسط فوهة بركان قديمة.
وأضاف البيان: "هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (العينان) ونمط كسر دائري (الرأس)"...قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجا عن استقرار الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة".
قد يرى المشاهدون وجه دب ينبثق من مجموعة من الصخور والشقوق المغبرة بفضل ظاهرة تسمى pareidolia، وهو اتجاه نفسي يدفع الناس إلى إيجاد أهمية في الصور أو الأصوات العشوائية.
تم تصوير كل من Beaker ودب المريخ المكتشف حديثًا بواسطةHiRISE، وهي واحدة من ستة أدوات علمية على متن مركبة استطلاع المريخ.
تلتقط HiRISE صورا للكوكب الأحمر من المدار منذ عام 2006، ووفقا لجامعة أريزونا، فهي أقوى كاميرا تم إرسالها إلى كوكب آخر على الإطلاق.
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