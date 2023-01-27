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https://sputnikarabic.ae/20230127/روسيا-ترفد-السوق-بطائرات-إم-إس-21-وسوخوي-سوبر-جيت-بمحركات-محلية-الصنع-1072781622.html
روسيا ترفد السوق بطائرات "إم إس-21" و"سوخوي سوبر جيت" بمحركات محلية الصنع
روسيا ترفد السوق بطائرات "إم إس-21" و"سوخوي سوبر جيت" بمحركات محلية الصنع
صرح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه سيتم اعتماد طائرة الركاب "إم إس-21" وستدخل الإنتاج بحلول نهاية... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T11:37+0000
2023-01-27T12:57+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال تشيميزوف: "في عام 2023، نخطط لبدء اختبار أنظمة أخرى في الطائرة من أجل التصديق على طائرة روسية بالكامل بحلول نهاية عام 2024 وبدء الإنتاج الضخم. تخضع بعض هذه الأنظمة بالفعل لاختبارات مقاعد البدلاء".وقال تشيميزوف إن اختبارات محرك "بي دي 8" لطائرة "سوخوي سوبر جيت" للحصول على شهادة نوع من المقرر الانتهاء منها هذا العام.وختم تشيميزوف: "المهمة صعبة للغاية، تعمل شركات الطيران لدينا بأقصى طاقتها، لم ينفذ أحد في العالم مثل هذه المشاريع في مثل هذا الإطار الزمني".
https://sputnikarabic.ae/20221229/وكالة-النقل-الجوي-الفيدرالية-توافق-على-إعطاء-رخصة-لطائرة-إم-إس-21-الروسية-1071737887.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا ترفد السوق بطائرات "إم إس-21" و"سوخوي سوبر جيت" بمحركات محلية الصنع

11:37 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 27.01.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة سوخوي سوبر جيت 100
طائرة سوخوي سوبر جيت 100 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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صرح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه سيتم اعتماد طائرة الركاب "إم إس-21" وستدخل الإنتاج بحلول نهاية عام 2024.
وقال تشيميزوف: "في عام 2023، نخطط لبدء اختبار أنظمة أخرى في الطائرة من أجل التصديق على طائرة روسية بالكامل بحلول نهاية عام 2024 وبدء الإنتاج الضخم. تخضع بعض هذه الأنظمة بالفعل لاختبارات مقاعد البدلاء".

ووفقا له، فإن مشروع الطائرة في المراحل النهائية بالفعل.

© شركة "إيركوت" / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "إم إس-21"
طائرة إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
طائرة "إم إس-21"
© شركة "إيركوت"
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وأضاف تشيميزوف: "لقد حللنا مشكلة المحرك، باستخدام الجناح الأسود".

© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
طائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
طائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
© Sputnik . Sergey Mamontov
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وقد حصلت مؤسسة الطيران الروسية "روس أفياتسيا" على الموافقة على التغييرات الرئيسية للتصميم القياسي المتعلق بتركيب محرك "بي دي 14" والجناح المصنوع من المواد المحلية.

© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصور نموذج لتدريب الطيارين على طائرة "إم إس-21-300"
 نموذج لتدريب الطيارين على طائرة إم إس-21-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
نموذج لتدريب الطيارين على طائرة "إم إس-21-300"
© Sputnik . Sergey Mamontov
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وقال تشيميزوف إن اختبارات محرك "بي دي 8" لطائرة "سوخوي سوبر جيت" للحصول على شهادة نوع من المقرر الانتهاء منها هذا العام.
طائرة إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
وكالة النقل الجوي الفيدرالية توافق على إعطاء رخصة لطائرة "إم إس-21" الروسية
29 ديسمبر 2022, 14:17 GMT

وتم تصميم المحرك ليحل محل المحركات الأجنبية لسوبر جيت، والتي تم استخدامها في المشروع في البداية، حيث ظهرت الصعوبات في إمداداتها بسبب العقوبات.

© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورمعهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة "إم إس-21"
معهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
معهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة "إم إس-21"
© Sputnik . Sergey Mamontov
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وختم تشيميزوف: "المهمة صعبة للغاية، تعمل شركات الطيران لدينا بأقصى طاقتها، لم ينفذ أحد في العالم مثل هذه المشاريع في مثل هذا الإطار الزمني".
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