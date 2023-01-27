روسيا ترفد السوق بطائرات "إم إس-21" و"سوخوي سوبر جيت" بمحركات محلية الصنع
11:37 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 27.01.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
صرح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه سيتم اعتماد طائرة الركاب "إم إس-21" وستدخل الإنتاج بحلول نهاية عام 2024.
وقال تشيميزوف: "في عام 2023، نخطط لبدء اختبار أنظمة أخرى في الطائرة من أجل التصديق على طائرة روسية بالكامل بحلول نهاية عام 2024 وبدء الإنتاج الضخم. تخضع بعض هذه الأنظمة بالفعل لاختبارات مقاعد البدلاء".
ووفقا له، فإن مشروع الطائرة في المراحل النهائية بالفعل.
طائرة "إم إس-21"
© شركة "إيركوت"/
وأضاف تشيميزوف: "لقد حللنا مشكلة المحرك، باستخدام الجناح الأسود".
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
طائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي
وقد حصلت مؤسسة الطيران الروسية "روس أفياتسيا" على الموافقة على التغييرات الرئيسية للتصميم القياسي المتعلق بتركيب محرك "بي دي 14" والجناح المصنوع من المواد المحلية.
نموذج لتدريب الطيارين على طائرة "إم إس-21-300"
وقال تشيميزوف إن اختبارات محرك "بي دي 8" لطائرة "سوخوي سوبر جيت" للحصول على شهادة نوع من المقرر الانتهاء منها هذا العام.
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وتم تصميم المحرك ليحل محل المحركات الأجنبية لسوبر جيت، والتي تم استخدامها في المشروع في البداية، حيث ظهرت الصعوبات في إمداداتها بسبب العقوبات.
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورمعهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة "إم إس-21"
معهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة "إم إس-21"
وختم تشيميزوف: "المهمة صعبة للغاية، تعمل شركات الطيران لدينا بأقصى طاقتها، لم ينفذ أحد في العالم مثل هذه المشاريع في مثل هذا الإطار الزمني".