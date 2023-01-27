https://sputnikarabic.ae/20230127/زلزال-قوي-يضرب-غربي-إيران-1072785748.html

زلزال قوي يضرب غربي إيران

زلزال قوي يضرب غربي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة دهدشت الواقعة في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غربي البلاد. 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T13:02+0000

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زلزال إيران

إيران

العالم

شروط تسطح الأرض

جامعة

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال القوي الذي استهدف جنوب غربي إيران، قد وقع عند الساعة الواحدة و6 دقائق و40 ثانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.وأكد مركز الزلزال الإيراني أن الزلزال الأخير وقع على عمق 18 كم من سطح الأرض، عند التقاء خطي الطول 550.47 والعرض 30.651 .ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة دهدشت الإيرانية، عبدالعزيز موسوي، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.يشار إلى أنه في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، تعرضت مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.ونقلت وكالة "إرنا" آنذاك عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال القوي وقع في الساعة السابعة و24 دقيقة من مساء اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 34.46 والطول الشرقي 55.54 درجة، على عمق 10 كم عن سطح الأرض.ونقلت عن علي رضا أشوري، حاكم بلدة ميامي، أنه لم يسجل الزلزال الذي ضرب المدينة أي خسائر.يشار إلى أن مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، تضم 40 ألف نسمة.

https://sputnikarabic.ae/20220701/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-إيران-ويشعر-به-سكان-دبي-1064521141.html

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زلزال إيران, إيران, العالم, شروط تسطح الأرض, جامعة