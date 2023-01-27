https://sputnikarabic.ae/20230127/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-العالم-سيكون-أكثر-إشراقا-دون-أمريكا-ونحن-في-خندق-واحد-مع-روسيا-1072790314.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: العالم سيكون "أكثر إشراقا" دون أمريكا ونحن في خندق واحد مع روسيا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: العالم سيكون "أكثر إشراقا" دون أمريكا ونحن في خندق واحد مع روسيا
قالت كيم يو جونغ، شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ونائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب "العمال" الكوري، إن روسيا "ستحرق الأرض" تحت الأسلحة التي تتفاخر بها... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T15:15+0000
2023-01-27T15:15+0000
2023-01-27T15:22+0000
كوريا الشمالية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "وكالة التلغراف المركزية" عن كيم يو جونغ، اليوم الجمعة: واعتبرت يو جونغ أن "الولايات المتحدة هي التي تضخ الأسلحة لأوكرانيا، وتحفز على تصعيد الصراع، وستظل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دائمًا إلى جانب الشعب والجيش الروسي، الذي يدافع عن كرامة وشرف الدولة وسيادتها وأمنها".وأشارت يو جونغ إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة تهدف إلى تدمير روسيا الاتحادية من أجل تحقيق الهيمنة على العالم.وختمت: "بدون الولايات المتحدة، سيكون العالم أكثر إشراقًا وأمانًا وسلامًا إذ يساورنا قلق عميق بشأن سلوك الولايات المتحدة الذي يؤدي إلى تصعيد الحرب بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري، وندين ذلك بشدة، سنظل دائمًا في نفس الخندق مع الجيش والشعب في روسيا التي وقفت للنضال من أجل حماية كرامة وشرف الدولة وسيادتها وأمنها".
https://sputnikarabic.ae/20200821/وسائل-إعلام-كيم-جونغ-أون-يسلم-بعض-الصلاحيات-لأخته-1046320269.html
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كوريا الشمالية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: العالم سيكون "أكثر إشراقا" دون أمريكا ونحن في خندق واحد مع روسيا
15:15 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 15:22 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
قالت كيم يو جونغ، شقيقة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ونائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب "العمال" الكوري، إن روسيا "ستحرق الأرض" تحت الأسلحة التي تتفاخر بها الولايات المتحدة والدول الغربية.
ونقلت "وكالة التلغراف المركزية" عن كيم يو جونغ، اليوم الجمعة:
"ليس لدي أدنى شك في أن أي عتاد عسكري تفاخر به الولايات المتحدة والغرب سيتم حرقه بالكامل في مواجهة الروح القتالية التي لا تقهر وقوة الجيش والشعب الروسي البطل".
واعتبرت يو جونغ أن "الولايات المتحدة هي التي تضخ الأسلحة لأوكرانيا، وتحفز على تصعيد الصراع، وستظل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دائمًا إلى جانب الشعب والجيش الروسي، الذي يدافع عن كرامة وشرف الدولة وسيادتها وأمنها".
الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة وتتفرد في تحفيز استمرار الأحداث العالمية غير المستقرة، ومؤخرا جعلت موقفها المناهض لروسيا أكثر وضوحا بإعلانها رسميا عن توريد دباباتها الرئيسية (لأوكرانيا).
وأشارت يو جونغ إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة تهدف إلى تدمير روسيا الاتحادية من أجل تحقيق الهيمنة على العالم.
الولايات المتحدة هي "الجاني الرئيسي" في الوضع الذي يشكل تهديدًا للأمن الاستراتيجي لروسيا.
وختمت
: "بدون الولايات المتحدة، سيكون العالم أكثر إشراقًا وأمانًا وسلامًا إذ يساورنا قلق عميق بشأن سلوك الولايات المتحدة الذي يؤدي إلى تصعيد الحرب بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري، وندين ذلك بشدة، سنظل دائمًا في نفس الخندق مع الجيش والشعب في روسيا التي وقفت للنضال من أجل حماية كرامة وشرف الدولة وسيادتها وأمنها".