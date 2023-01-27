https://sputnikarabic.ae/20230127/صاروخ-تسيركون-يدخل-خدمة-القوات-البحرية-الروسية-في-العام-الحالي-1072769571.html
صاروخ "تسيركون" يدخل خدمة القوات البحرية الروسية في العام الحالي
صاروخ "تسيركون" يدخل خدمة القوات البحرية الروسية في العام الحالي
صرح ألكسندر ليونوف، المدير العام للشركة المصممة لصاروخ "تسيركون"، الأسرع من الصوت، سيدخل خدمة البحرية الروسية في عام 2023. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:06+0000
2023-01-27T09:06+0000
2023-01-27T09:06+0000
رصد عسكري
روسيا
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وعندما سئل ليونوف عما إذا كان مدى "تسيركون" يزيد عن 900 كيلومتر، وهو ما أفادت به وزارة الدفاع فيما يتعلق بالرحلة الطويلة المدى لفرقاطة الأدميرال غورشكوف، أجاب: "أتعلم، أنا لا أتحدث عن خصائصه. أؤكد ما يقوله الجيش. وليس من المعتاد أن نتحدث عن ذلك بنطاق أوسع. لكن هذا ليس المدى الأقصى. يجب أن يدخل الصاروخ في خدمة البحرية هذا العام".وأضاف: "يتم إنتاج الصاروخ بكميات كبيرة بالفعل، ومن الأمثلة على ذلك أن الأدميرال غورشكوف وضعه في الخدمة.يذكر أن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" أجرت، يوم الأربعاء، تدريبات في مناطق الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، ونفذت تدريبات على استخدام صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت باستخدام المحاكاة الحاسوبية.وفي وقت سابق، صد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" هجوم العدو الافتراضي من السماء في البحر النرويجي. وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، وبلغت سرعة الرياح عشرين مترًا في الثانية، لكن هذا لم يؤثر على عمل الأفراد.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
صاروخ "تسيركون" يدخل خدمة القوات البحرية الروسية في العام الحالي
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صرح ألكسندر ليونوف، المدير العام للشركة المصممة لصاروخ "تسيركون"، الأسرع من الصوت، سيدخل خدمة البحرية الروسية في عام 2023.
وعندما سئل ليونوف عما إذا كان مدى "تسيركون" يزيد عن 900 كيلومتر، وهو ما أفادت به وزارة الدفاع فيما يتعلق بالرحلة الطويلة المدى لفرقاطة الأدميرال غورشكوف، أجاب: "أتعلم، أنا لا أتحدث عن خصائصه. أؤكد ما يقوله الجيش. وليس من المعتاد أن نتحدث عن ذلك بنطاق أوسع. لكن هذا ليس المدى الأقصى. يجب أن يدخل الصاروخ في خدمة البحرية هذا العام".
وبحسب ليونوف، فإن مسألة اعتماد الصاروخ هي مسألة "تنظيمية بحتة". وأشار إلى أنه "يتم تنفيذ عدة معايير من الإجراءات ومجموعة من الوثائق لاعتماد الصاروخ في الخدمة".
وأضاف: "يتم إنتاج الصاروخ بكميات كبيرة بالفعل، ومن الأمثلة على ذلك أن الأدميرال غورشكوف وضعه في الخدمة.
يذكر أن فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" أجرت، يوم الأربعاء، تدريبات في مناطق الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، ونفذت تدريبات على استخدام صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت باستخدام المحاكاة الحاسوبية.
وفي وقت سابق، صد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" هجوم العدو الافتراضي من السماء في البحر النرويجي. وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، وبلغت سرعة الرياح عشرين مترًا في الثانية، لكن هذا لم يؤثر على عمل الأفراد.