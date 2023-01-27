https://sputnikarabic.ae/20230127/ضغوط-أمريكية-على-تركيا-لتنفيذ-العقوبات-ضد-روسيا-فتح-تعلن-المواجهة-ضد-إسرائيل-بعد-عملية-جنين-1072787795.html

ضغوط أمريكية على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا... "فتح" تعلن المواجهة ضد إسرائيل بعد عملية جنين

ضغوط أمريكية على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا... "فتح" تعلن المواجهة ضد إسرائيل بعد عملية جنين

ضغوط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا، وحركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين، وفشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T13:56+0000

2023-01-27T13:56+0000

2023-01-27T13:56+0000

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ضغوط أمريكية على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.. فتح تعلن المواجهة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين.. فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء في لبنان ضغوط أمريكية على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسيا.. فتح تعلن المواجهة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنين.. فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء في لبنان

البرهان يعلن اتفاق السودان مع إثيوبيا بشأن جميع قضايا مشروع سد النهضة، الذي تراه مصر بمثابة تهديد "وجودي" اقتصاديا، والجنيه المصري والليرة التركية مرشحان لمزيد من التأرجح خلال العام الحالي.ضغوط أمريكية متصاعدة على تركيا لتنفيذ العقوبات ضد روسياتضغط الولايات المتحدة على تركيا لمنع شركات طيران روسية من إرسال رحلات جوية بطائرات أمريكية الصنع من البلاد وإليها، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية .ونقلت المصادر الإعلامية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، قولهم إن مسؤولين أمريكيين بارزين حذّروا، الشهر الماضي، من أن الأتراك معرضون لخطر السجن، والغرامات، وفقدان امتيازات التصدير، وتدابير أخرى، إذا قدموا خدمات مثل التزود بالوقود وقطع الغيار لطائرات أمريكية الصنع تطير من روسيا وبيلاروسيا وإليهما، في انتهاك للضوابط التي فرضت على الصادرات العام الماضي.وأشار المسؤولون إلى أن مساعدة وزير التجارة الأمريكي لإدارة التصدير ثيا روزمان كيندلر، سلمت الرسالة إلى المسؤولين الأتراك خلال زيارة إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول.وأوضح أن تركيا تبنت موقفًا متوازنا، وكانت تعمل على أن يتجه الطرفان نحو مفاوضات جادة تنتهي بحل سياسي للمسألة، مشيرًا إلى أن الضغوط التي تمارس على تركيا ليست ملموسة ولكن الموقف الغربي واضح في هذا الاتجاه ويطلب من أنقرة المزيد.حركة فتح تعلن مواجهة شاملة والتصعيد ضد إسرائيل بعد اقتحامات جنينأعلنت حركة فتح الإضراب الشامل والتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي في جميع نقاط التماس، وذلك بسبب الأفعال والانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على حدود قطاع غزة بالتزامن مع اشتباكات مخيم جنين. وفي رام الله، قامت الرئاسة الفلسطينية بالدعوة إلـى "تحـرك دولي عاجل" بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين.وأشار إلى أن زيادة وتيرة الجرائم الإسرائيلية تأتي بسبب موقف المجتمع الدولي الصامت، والذي يكيل بمكيالين لكل ما يرتبط بإسرائيل.وقال إن الحكومة الإسرائيلية تهدف من عملية الاقتحامات المتكررة لمدينة جنين لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وكسر معنوياته، ومنعه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.فشل عقد اجتماع لمجلس القضاء وتوتر إثر مواجهة بين قاضي تحقيق مرفأ بيروت والنائب العامفشل مجلس القضاء الأعلى في لبنان في عقد اجتماعه بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أحال القرارات التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها والتأكد مما وصفه بحسن سير العدالة.يأتي ذلك إثر مواجهة قضائية تواصل فيها السجال بين النائب العام اللبناني غسان عويدات والقاضي البيطار إثر قرار عويدات إحالة البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي؛ وهو ما رفضه قاضي التحقيق.وأشار إلى أن الخطأ ارتكب من قبل جميع القضاة، وأن الانقسام هو سمة الموقف العام، لافتًا إلى أن المرجعية مفقودة في ظل الاجتهادات المتباينة في تفسير القوانين.البرهان يعلن اتفاق السودان مع إثيوبيا بشأن جميع قضايا مشروع سد النهضة الذي تراه مصر بمثابة تهديد "وجودي"أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ختام اجتماع في الخرطوم مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أن البلدين "متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة"، المشروع الكهرمائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل ويثير توترات مع كل من الخرطوم والقاهرة.ونقل بيان رسمي سوداني عن البرهان، قوله خلال القمّة إن "السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة".ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا، وتؤكد مصر أن السد سوف يؤدي إلى أضرار شديدة على حصتها من مياه النيل.وأشارت إلى أن البرهان نفسه عندما استقبل وزير الري المصري قال كلامًا مختلفًا، أكد فيه على حقوق مصر المائية، مما يعني أن هناك تضاربا في التصريحات الصادرة عن الخرطوم.الجنيه المصري والليرة التركية مرشحان لمزيد من التأرجح خلال العام الحاليشغل الجنيه المصري الشعب والحكومة المصرية على مدار العام الماضي، وهو ما تكرر بالنسبة لليرة التركية وتراجعها أمام الدولار بشكل حاد أيضا.الجنيه المصري كان من أسوأ عملات العالم أداءً، العام الماضي. انخفض سعر العملة المصرية على 3 مراحل خلال الأشهر العشرة الأخيرة، أولها في مارس/آذار من 15.7 إلى 18.2 جنيهاً مقابل الدولار. وثانيها في أكتوبر، إذ وصل إلى 23 جنيهاً للدولار . وثالثها مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، التي هبط معها الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 32 لكل دولار، قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيهاً.ومنذ سبتمبر/أيلول 2021، انخفض سعر صرف العملة التركية من 8.3 ليرة مقابل الدولار إلى 18.7 حالياً. وتُعَدّ العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، باستثناء البيزو الأرجنتيني، بعد انخفاضها 28.5% مقابل الدولار منذ مطلع العام الماضي.وأشار إلى أن المشاكل التي واجهت مصر مختلفة عن التي واجهت تركيا، موضحًا أن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2015، ووصلت لحالة من الاستقرار الكامل في 2019، وأقامت بنية أساسية هي الأكمل في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوقع زيادة في سعر الجنيه خلال العام الجاري نتيجة عوامل اقتصادية مختلفة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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