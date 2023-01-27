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https://sputnikarabic.ae/20230127/طوارئ-في-إسرائيل-نتنياهو-يقيم-الوضع-الأمني-وبن-غفير-يتفقد-موقع-هجوم-القدس-1072796096.html
طوارئ في إسرائيل... نتنياهو يقيم الوضع الأمني وبن غفير يتفقد موقع هجوم القدس
طوارئ في إسرائيل... نتنياهو يقيم الوضع الأمني وبن غفير يتفقد موقع هجوم القدس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعمل على تقييم الوضع الأمني، فيما وصل وزير الأمن إيتمار بن غفير إلى مكان إطلاق النار الذي وقع... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T20:13+0000
2023-01-27T20:13+0000
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وأعلنت إسرائيل، أن 7 من مواطنيها قتلوا اليوم الجمعة، وأصيب 10 على الأقل، في إطلاق نار وقع في كنيس يهودي بالقدس.وزير الدفاع يلغي زيارته لأمريكاويعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني بعد العملية، فيما وصل بن غفير ومفوض الشرطة لموقع الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف غالانت يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجوم.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.في الوقت نفسه علقت الولايات المتحدة على الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".
https://sputnikarabic.ae/20230127/إصابة-15-إسرائيليا-في-عملية-إطلاق-نار-بالقدس--1072794561.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

طوارئ في إسرائيل... نتنياهو يقيم الوضع الأمني وبن غفير يتفقد موقع هجوم القدس

20:13 GMT 27.01.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعمل على تقييم الوضع الأمني، فيما وصل وزير الأمن إيتمار بن غفير إلى مكان إطلاق النار الذي وقع مساء اليوم الجمعة في القدس المحتلة.
وأعلنت إسرائيل، أن 7 من مواطنيها قتلوا اليوم الجمعة، وأصيب 10 على الأقل، في إطلاق نار وقع في كنيس يهودي بالقدس.
قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 بعملية إطلاق نار في القدس
18:58 GMT
وزير الدفاع يلغي زيارته لأمريكا
ويعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني بعد العملية، فيما وصل بن غفير ومفوض الشرطة لموقع الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف غالانت يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجوم.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
في الوقت نفسه علقت الولايات المتحدة على الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".
وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".
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