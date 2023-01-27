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https://sputnikarabic.ae/20230127/كوريا-الجنوبية-تضع-7-أهداف-سياسية-رئيسية-لتطبيع-العلاقات-مع-الشمال-خلال-2023-1072793415.html
كوريا الجنوبية تضع 7 أهداف سياسية رئيسية لتطبيع العلاقات مع الشمال خلال 2023‏
كوريا الجنوبية تضع 7 أهداف سياسية رئيسية لتطبيع العلاقات مع الشمال خلال 2023‏
كشفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية عن 7 أهداف سياسية رئيسية، لـ"تطبيع" العلاقات مع جارتها ‏الشمالية في العام الجاري.‏ 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T17:27+0000
2023-01-27T17:27+0000
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وتركز الأهداف على تحسين العلاقات الفاترة مع كوريا الشمالية، وتمهيد الطريق لإعادة التوحيد بين سيئول وبيونغ يانغ، بحسب ما جاء في تقرير وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، الذي أرسلته إلى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت وزارة التوحيد إن الحكومة الكورية الجنوبية، تعتزم "السعي للاتصال المباشر وغير المباشر مع كوريا الشمالية، من خلال الجماعات المدنية والمنظمات الدولية، في محاولة لفتح الفرص لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين".وفي حال استئناف الحوارات بين الكوريتين، فقد أكدت وزارة التوحيد أنها تخطط لإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا الناشئة عن تقسيم الكوريتين، مثل العائلات التي تشتت بفعل الحرب الكورية (1950-1953)، واحتجاز الكوريين الجنوبيين في الشمال.وأشار وزير التوحيد، كون يونج سي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن وزارته لا تفكر في تقديم عرض جديد لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ، رغم أنها لا تزال على استعداد لاستئناف الحوار في أي وقت.ومن بين الأهداف السبعة التي وضعتها كوريا الجنوبية لتطبيع العلاقات مع جارتها الشمالية، هو وضع مخطط جديد متوسط وطويل الأجل بشأن التوحيد بين الكوريتين، والذي يسمى مبدئيا "مبادرة المستقبل الجديد حول التوحيد".وفيما يتعلق بمسألة فتح الباب أمام البث الإذاعي الكوري الشمالي ووسائل الإعلام، فإن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس السماح للناس بقراءة صحيفة "رودونغ سينمون"، وهي الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، داخل منشآت محددة، فيما لن يسمح بالوصول إلى الصحيفة عبر شبكة الإنترنت.وتهدف هذه الرؤية إلى تمهيد الطريق لتوحيد سلمي قائم على الحرية والقيم الديمقراطية، التي تتبناها إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.كما ستنشر وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تقريرها السنوي عن سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للمرة الأولى في شهر مارس/ آذار المقبل، وسيتم إصداره باللغتين الكورية والإنجليزية.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

كوريا الجنوبية تضع 7 أهداف سياسية رئيسية لتطبيع العلاقات مع الشمال خلال 2023‏

17:27 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
علم كوريا الشمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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كشفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية عن 7 أهداف سياسية رئيسية، لـ"تطبيع" العلاقات مع جارتها ‏الشمالية في العام الجاري.‏
وتركز الأهداف على تحسين العلاقات الفاترة مع كوريا الشمالية، وتمهيد الطريق لإعادة التوحيد بين سيئول وبيونغ يانغ، بحسب ما جاء في تقرير وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، الذي أرسلته إلى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقالت وزارة التوحيد إن الحكومة الكورية الجنوبية، تعتزم "السعي للاتصال المباشر وغير المباشر مع كوريا الشمالية، من خلال الجماعات المدنية والمنظمات الدولية، في محاولة لفتح الفرص لتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين".
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وفي حال استئناف الحوارات بين الكوريتين، فقد أكدت وزارة التوحيد أنها تخطط لإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا الناشئة عن تقسيم الكوريتين، مثل العائلات التي تشتت بفعل الحرب الكورية (1950-1953)، واحتجاز الكوريين الجنوبيين في الشمال.
وأشار وزير التوحيد، كون يونج سي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن وزارته لا تفكر في تقديم عرض جديد لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ، رغم أنها لا تزال على استعداد لاستئناف الحوار في أي وقت.

وقال عقب التقرير الذي قدمه إلى رئيس كوريا الجنوبية: "من المهم أن تعود كوريا الشمالية للحوار بصدق".

ومن بين الأهداف السبعة التي وضعتها كوريا الجنوبية لتطبيع العلاقات مع جارتها الشمالية، هو وضع مخطط جديد متوسط وطويل الأجل بشأن التوحيد بين الكوريتين، والذي يسمى مبدئيا "مبادرة المستقبل الجديد حول التوحيد".
وفيما يتعلق بمسألة فتح الباب أمام البث الإذاعي الكوري الشمالي ووسائل الإعلام، فإن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس السماح للناس بقراءة صحيفة "رودونغ سينمون"، وهي الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، داخل منشآت محددة، فيما لن يسمح بالوصول إلى الصحيفة عبر شبكة الإنترنت.
وتهدف هذه الرؤية إلى تمهيد الطريق لتوحيد سلمي قائم على الحرية والقيم الديمقراطية، التي تتبناها إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.
كما ستنشر وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تقريرها السنوي عن سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للمرة الأولى في شهر مارس/ آذار المقبل، وسيتم إصداره باللغتين الكورية والإنجليزية.
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