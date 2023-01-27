https://sputnikarabic.ae/20230127/لافروف-يقول-إن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يسعيان-لاستعادة-الهيمنة-الاستعمارية-على-أفريقيا-1072761889.html

لافروف يقول إن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعيان لاستعادة الهيمنة الاستعمارية على أفريقيا

لافروف يقول إن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعيان لاستعادة الهيمنة الاستعمارية على أفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا، تسعى لاستعادة... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T00:35+0000

2023-01-27T00:35+0000

2023-01-27T00:35+0000

روسيا

سيرغي لافروف

جنوب أفريقيا

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وأضاف، "في أفريقيا نعلم أن وفودًا أمريكية وبريطانية وأوروبية أخرى تظهر في أفريقيا بانتظام وتطالب البلدان الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا، إنهم يسعيان لاستعادة الهيمنة والتبعية الاستعمارية على الدول الأفريقية، ولكن هذا يأتي منهم في شكل جديد".وأشار الوزير إلى أن القارة الأفريقية لديها إمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية.ولفت إلى أن أفريقيا "أغنى قارة من حيث الموارد الطبيعية، التي كانت عرضة للاستغلال (من قبل الغرب) لعدة قرون". مشيرا إلى أن الغرب يسعى للحفاظ على سياسته الاستغلالية تجاه أفريقيا.ويقوم الوزير لافروف بجولة أفريقية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، زار خلالها جنوب إفريقيا ومملكة إسواتيني وأنجولا وبتسوانا.وشملت جولة لافروف الأفريقية الأولى، في تموز/يوليو الماضي، كلا من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.

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روسيا, سيرغي لافروف, جنوب أفريقيا