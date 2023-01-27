https://sputnikarabic.ae/20230127/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعية-بولندية-فيديو-1072769693.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعية بولندية... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعية بولندية... فيديو
انتشر فيديو على الإنترنت يظهر تدمير مدفعية ذاتية الدفع من نوع "إيه إتش إس كراب" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، حسب صحيفة... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:16+0000
2023-01-27T09:16+0000
2023-01-27T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الفيديو، الذي عرض في إحدى قنوات "تلغرام"، يمكن مشاهدة كيف تم اكتشاف مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم باستخدام الطائرة المسيرة الروسية "لانتيست"، ودمرته."إيه إتش إس كراب" (AHS Krab) هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع مجنزر من عيار 155 ملم تم تصميمه في بولندا، واعتمدت بولندا هذه المدافع في عام 2010.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صياد-الليل-ذو-الكرة-الغريبة-ينتظر-وصول-ليوبارد-وتشالنجر--1072742778.html
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
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رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعية بولندية... فيديو
09:16 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
انتشر فيديو على الإنترنت يظهر تدمير مدفعية ذاتية الدفع من نوع "إيه إتش إس كراب" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
"إيه إتش إس كراب" (AHS Krab) هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع مجنزر من عيار 155 ملم تم تصميمه في بولندا، واعتمدت بولندا هذه المدافع في عام 2010.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.