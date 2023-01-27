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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعية-بولندية-فيديو-1072769693.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعية بولندية... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعية بولندية... فيديو
انتشر فيديو على الإنترنت يظهر تدمير مدفعية ذاتية الدفع من نوع "إيه إتش إس كراب" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، حسب صحيفة... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:16+0000
2023-01-27T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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في الفيديو، الذي عرض في إحدى قنوات "تلغرام"، يمكن مشاهدة كيف تم اكتشاف مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم باستخدام الطائرة المسيرة الروسية "لانتيست"، ودمرته."إيه إتش إس كراب" (AHS Krab) هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع مجنزر من عيار 155 ملم تم تصميمه في بولندا، واعتمدت بولندا هذه المدافع في عام 2010.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صياد-الليل-ذو-الكرة-الغريبة-ينتظر-وصول-ليوبارد-وتشالنجر--1072742778.html
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعية بولندية... فيديو

09:16 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 27.01.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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انتشر فيديو على الإنترنت يظهر تدمير مدفعية ذاتية الدفع من نوع "إيه إتش إس كراب" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في الفيديو، الذي عرض في إحدى قنوات "تلغرام"، يمكن مشاهدة كيف تم اكتشاف مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم باستخدام الطائرة المسيرة الروسية "لانتيست"، ودمرته.
"إيه إتش إس كراب" (AHS Krab) هو مدفع هاوتزر ذاتي الدفع مجنزر من عيار 155 ملم تم تصميمه في بولندا، واعتمدت بولندا هذه المدافع في عام 2010.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
© Sputnik
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
مروحية مي- 28 إن إم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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