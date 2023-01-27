https://sputnikarabic.ae/20230127/لماذا-التقى-مسؤولون-كبار-في-قطر-والعراق--بوزير-من-كوريا-الجنوبية-1072796892.html
لماذا التقى مسؤولون كبار في قطر والعراق بوزير من كوريا الجنوبية
لماذا التقى مسؤولون كبار في قطر والعراق بوزير من كوريا الجنوبية
التقى مسؤولون كبار من قطر والعراق بوزير كوري جنوبي، اليوم الجمعة، حيث زار الأخير الدولتين. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T20:35+0000
2023-01-27T20:35+0000
2023-01-27T20:38+0000
كوريا الجنوبية
العالم
قطر
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053765661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db9ecf7d1bddfe6d2fad9c01afc5b3da.jpg
وقام وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وون هي- ريونغ، بعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من العراق وقطر.ويزور الوزير الكوري 3 دول في الشرق الأوسط، هي الإمارات والعراق وقطر، وذلك للمساعدة في فوز كوريا الجنوبية بعقود مشاريع في هذه الدول، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.واجتمع الوزير الكوري، بوزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري، واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.ويعتبر الاجتماع الخاص باللجنة عودة إلى الاجتماعات المشتركة بين البلدين التي توقفت منذ 2017.والتقى وون مع وزير البيئة القطري عبد الله بن تركي السبيعي في الدوحة، وناقش معه مشروع مترو الدوحة.واجتمع وون أيضا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريده الكعبي ووزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم سيف السليطي لمناقشة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/كوريا-الجنوبية-تضع-7-أهداف-سياسية-رئيسية-لتطبيع-العلاقات-مع-الشمال-خلال-2023-1072793415.html
كوريا الجنوبية
قطر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0a/1053765661_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f714e420e68bfbdf369f463ac0d958e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم, قطر, العراق, أخبار العراق اليوم
كوريا الجنوبية, العالم, قطر, العراق, أخبار العراق اليوم
لماذا التقى مسؤولون كبار في قطر والعراق بوزير من كوريا الجنوبية
20:35 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 20:38 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
التقى مسؤولون كبار من قطر والعراق بوزير كوري جنوبي، اليوم الجمعة، حيث زار الأخير الدولتين.
وقام وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وون هي- ريونغ، بعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من العراق وقطر
.
ويزور الوزير الكوري 3 دول في الشرق الأوسط، هي الإمارات والعراق وقطر، وذلك للمساعدة في فوز كوريا الجنوبية بعقود مشاريع في هذه الدول، حسب وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية.
واجتمع الوزير الكوري، بوزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري، واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.
ويعتبر الاجتماع الخاص باللجنة عودة إلى الاجتماعات المشتركة بين البلدين التي توقفت منذ 2017.
والتقى وون مع وزير البيئة القطري عبد الله بن تركي السبيعي في الدوحة، وناقش معه مشروع مترو الدوحة.
واجتمع وون أيضا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريده الكعبي ووزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم سيف السليطي لمناقشة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.