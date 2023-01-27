مسؤول إسرائيلي: غلاف غزة تتعرض للاستهداف منذ 11 عاما لعدم وفاء تل أبيب بتأمين المستوطنين فيها
© AFP 2023 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
© AFP 2023 / JACK GUEZ
قال تومير غلام، رئيس مستوطنة أشكلون الإسرائيلية الواقعة في منطقة غلاف غزة، اليوم الجمعة، إن المنطقة تتعرض للهجوم من قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس مستوطنة أشكلون أن مستوطني البلدة سئموا من وعود القيادات السياسية والعسكرية حول تأمينهم، مناشدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية في الحكومة إعطائهم الحد الأدنى من الأدوات للتعامل مع الوضع الأمني الذي تعيشه المستوطنة.
ההסלמה בדרום | ראש עיריית אשקלון, תומר גלאם, ל-@Sykocan: "נמאס לנו לשמוע הבטחות. קורא לרה"מ נתניהו ולשר הפנים - תנו לנו את הכלים המינימליים כדי להתמודד עם המציאות. כבר 11 שנה העיר מותקפת, לצערנו זה הולך וחוזר על עצמו"— גלצ (@GLZRadio) January 27, 2023
وأكد تومير غلام أن مستوطنة أشكلون تحديدا، ومستوطنات غلاف غزة تتعرض للاستهداف منذ 11 عاما، حيث تتكرر الضربات على المستوطنات من قبل المقاومة في قطاع غزة، نتيجة لعدم وفاء القيادات الإسرائيلية بوعودهم تجاه هؤلاء المستوطنين.
وطالب المسؤول الإسرائيلي قيادات بلاده بحل مشكلة أو أزمة الأموال المخصصة لحماية وتأمين المستوطنات.
وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت الليلة، صاروخين من قطاع غزة، صوب مدينة أشكلون "عسقلان" بغلاف غزة، وأن منظومة "القبة الحديدية" االإسرائيلية نجحت في اعتراضهما.
לילה לא שקט בדרום: 6 רקטות נורו לעבר אשקלון והעוטף - צה"ל תקף ברצועה בשלושה סבבים— חדשות 13 (@newsisrael13) January 27, 2023
לכל הפרטים - https://t.co/ZSRtXTzKYv@bokeralmog @OrHeller pic.twitter.com/RXYU2NYGVh
كان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين. وهو ما دفع بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى الرد على سقوط القتلى في جنين.
تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
בהמשך לתקיפת האתר לייצור רקטות: צה"ל תקף במהלך הלילה גם מחנה צבאי של חמאס בצפון רצועת עזה - "שימש אחד ממוקדי פעילות הטרור המשמעותיים של הארגון" @glick_sh pic.twitter.com/Kf3Frz6QK1— גלצ (@GLZRadio) January 27, 2023
وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة "حماس" للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.