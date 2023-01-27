مطرب إماراتي يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست
20:01 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 27.01.2023)
© AFP 2023 / KARIM SAHIBعلم الإمارات وعلم إسرائيل
علم الإمارات وعلم إسرائيل
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
أشاد أوفير غندلمان، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأداء مطرب إماراتي للنشيد الوطني الإسرائيلي، في مراسم إحياء ذكرى "الهولوكوست".
ونشر غندلمان مقطع فيديو مصور عبر "تويتر" للمطرب الإماراتي، وهو يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي، وكتب معه معلقا: "يا له من مشهد مؤثر: مطرب إماراتي يؤدي نشيدنا الوطني "هاتكفاه" (الأمل) في إطار المراسم التي أقيمت أمس في الإمارات لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.
يا له من مشهد مؤثر: مطرب إماراتي يؤدي نشيدنا الوطني "هاتكفاه" (الأمل) في إطار المراسم التي أقيمت أمس في الإمارات لاحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 27, 2023
شكرا للمطرب ولجميع الإماراتيين الذين شاركوا في الفعالية التي تعزز العلاقات بين الشعبين وترسل رسالة إنسانية هامة إلى العالم العربي. https://t.co/gbaiBURz9K
وأضاف: "شكرا للمطرب ولجميع الإماراتيين الذين شاركوا في الفعالية التي تعزز العلاقات بين الشعبين، وترسل رسالة إنسانية هامة إلى العالم العربي".
هذا وتعترف الأمم المتحدة بالسابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير يوما للتذكرة بضحايا ما يعرف بالهولوكوست، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر في عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".
ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.