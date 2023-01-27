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https://sputnikarabic.ae/20230127/مطرب-إماراتي-يؤدي-النشيد-الوطني-الإسرائيلي-في-مراسم-إحياء-ذكرى-الهولوكوست-1072795822.html
مطرب إماراتي يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست
مطرب إماراتي يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست
أشاد أوفير غندلمان، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأداء ‏مطرب إماراتي للنشيد الوطني الإسرائيلي، في مراسم إحياء... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T20:01+0000
2023-01-27T20:20+0000
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ونشر غندلمان مقطع فيديو مصور عبر "تويتر" للمطرب الإماراتي، وهو يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي، وكتب معه معلقا: "يا له من مشهد مؤثر: مطرب إماراتي يؤدي نشيدنا الوطني "هاتكفاه" (الأمل) في إطار المراسم التي أقيمت أمس في الإمارات لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.وأضاف: "شكرا للمطرب ولجميع الإماراتيين الذين شاركوا في الفعالية التي تعزز العلاقات بين الشعبين، وترسل رسالة إنسانية هامة إلى العالم العربي".هذا وتعترف الأمم المتحدة بالسابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير يوما للتذكرة بضحايا ما يعرف بالهولوكوست، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر في عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مطرب إماراتي يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي في مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست

20:01 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 20:20 GMT 27.01.2023)
© AFP 2023 / KARIM SAHIBعلم الإمارات وعلم إسرائيل
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
علم الإمارات وعلم إسرائيل
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أشاد أوفير غندلمان، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأداء ‏مطرب إماراتي للنشيد الوطني الإسرائيلي، في مراسم إحياء ذكرى "الهولوكوست".‏
ونشر غندلمان مقطع فيديو مصور عبر "تويتر" للمطرب الإماراتي، وهو يؤدي النشيد الوطني الإسرائيلي، وكتب معه معلقا: "يا له من مشهد مؤثر: مطرب إماراتي يؤدي نشيدنا الوطني "هاتكفاه" (الأمل) في إطار المراسم التي أقيمت أمس في الإمارات لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.
وأضاف: "شكرا للمطرب ولجميع الإماراتيين الذين شاركوا في الفعالية التي تعزز العلاقات بين الشعبين، وترسل رسالة إنسانية هامة إلى العالم العربي".
هذا وتعترف الأمم المتحدة بالسابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير يوما للتذكرة بضحايا ما يعرف بالهولوكوست، وهو اليوم الذي حرر فيه الجيش الأحمر في عام 1945 معسكر الموت "أوشفيتز".

ووقّعت إسرائيل، في 14 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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