https://sputnikarabic.ae/20230127/مقارنة-بين-دبابات-الناتو-ودبابة-تي-90-إم-الروسية-بروريف-فيديو-1072774794.html
مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"... فيديو
مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"... فيديو
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإجراء مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدبابة الروسية "تي 90-إم" (بروريف). 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:58+0000
2023-01-27T09:58+0000
2023-01-27T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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ويظهر في الفيديو مقارنة بين دبابات تابعة لحلف "الناتو" من طرازات "ليوبارد 2 أ6" و"تشالينجر 2" و"لكلير" و"أبرامز إم 1أ2"، بالمقارنة مع دبابة "تي 90-إم" الروسية الملقبة بـ"بروريف" أي (اختراق).اقرأ ايضا: "صياد الليل" ذو الكرة الغريبة ينتظر وصول "ليوبارد" و"تشالنجر"اقرأ ايضا: ما هي دبابة "ليوبارد 2" ولماذا اعتبرها البعض خطيرة؟
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
2023-01-27T09:58+0000
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PT1M23S
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, العالم
مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"... فيديو
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قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإجراء مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدبابة الروسية "تي 90-إم" (بروريف).
ويظهر في الفيديو مقارنة بين دبابات تابعة لحلف "الناتو" من طرازات "ليوبارد 2 أ6" و"تشالينجر 2" و"لكلير" و"أبرامز إم 1أ2"، بالمقارنة مع دبابة "تي 90-إم" الروسية الملقبة بـ"بروريف" أي (اختراق).
واستندت المقارنة على عدة معايير أساسية (في حال توافرها)، وهي حجم التذخير ومدى الرماية ونوعية الدرع والوزن والسعر.