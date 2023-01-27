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https://sputnikarabic.ae/20230127/مقتل-شخص-إثر-هجوم-مسلح-على-سفارة-أذربيجان-في-إيران-1072766190.html
مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران... فيديو
مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران... فيديو
أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص واحد إثر هجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T07:53+0000
2023-01-27T08:16+0000
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باكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان، إنه "في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2023، في حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو، وقع هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران".وأضاف البيان: "اقتحم المهاجم نقطة الأمن وقتل رئيس جهاز أمن السفارة ببندقية كلاشنيكوف".ووفقا للبيان: "أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء صد الهجوم وتم تقييم حالتهما على أنها مستقرة". وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الهجوم الغادر".
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إيران, أخبار إيران, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران... فيديو

07:53 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 27.01.2023)
علم أذربيجان
علم أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
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أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص واحد إثر هجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران.
باكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان، إنه "في يوم 27 يناير/كانون الثاني 2023، في حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو، وقع هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران".
وأضاف البيان: "اقتحم المهاجم نقطة الأمن وقتل رئيس جهاز أمن السفارة ببندقية كلاشنيكوف".
ووفقا للبيان: "أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء صد الهجوم وتم تقييم حالتهما على أنها مستقرة".
وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الهجوم الغادر".
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