https://sputnikarabic.ae/20230127/منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-بانتسير-إس1-تسقط-عددا-قياسيا-من-صواريخ-هيمارس-1072763448.html
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"
نشر الفوج 105 في القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، فيديو مذهل لعمل منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1". 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T05:58+0000
2023-01-27T05:58+0000
2023-01-27T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102406/43/1024064322_0:233:2980:1909_1920x0_80_0_0_4ac0fae816a3600abbc278766f5db604.jpg
تمكنت المنظومة من إسقاط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية.لم يتم رصد مثل هذه الأرقام القياسية في استهدافات المنظومة خلال العملية العسكرية من قبل.يذكر أن نظام الصواريخ للدفاع الجوي "بانتسير-إس1" قد زود ببرنامج جديد يسمح بتتبع وتدمير صواريخ نظام "هيمارس" بشكل أكثر فاعلية.يشار إلى أن منظومة "بانتسير– إس 1" تعتبر منظومة متطورة للغاية، إذ أنها قادرة على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلومترًا وارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا.وتبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، ويمكن أن تصيب المنظومة 4 أهداف في آن واحد، كما يمكن استخدام المنظومة لتدمير أهداف برية وبحرية مصفحة تصفيحا خفيفا، كما يمكن أن تطلق المنظومة نيرانها أثناء السير، أو عندما تكون ثابتة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102406/43/1024064322_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_fdbb8d2fbe5712d2f47cdfb9313b8c44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"
تابعنا عبر
نشر الفوج 105 في القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، فيديو مذهل لعمل منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1".
تمكنت المنظومة من إسقاط 12 صاروخا
من طراز "هيمارس" الأمريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية.
لم يتم رصد مثل هذه الأرقام القياسية في استهدافات المنظومة خلال العملية العسكرية من قبل.
يذكر أن نظام الصواريخ للدفاع الجوي "بانتسير-إس1" قد زود ببرنامج جديد يسمح بتتبع وتدمير صواريخ نظام "هيمارس" بشكل أكثر فاعلية.
يشار إلى أن منظومة "بانتسير– إس 1" تعتبر منظومة متطورة للغاية، إذ أنها قادرة على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلومترًا وارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا.
وتبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، ويمكن أن تصيب المنظومة 4 أهداف في آن واحد، كما يمكن استخدام المنظومة لتدمير أهداف برية وبحرية مصفحة تصفيحا خفيفا، كما يمكن أن تطلق المنظومة نيرانها أثناء السير، أو عندما تكون ثابتة.