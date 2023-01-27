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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-بانتسير-إس1-تسقط-عددا-قياسيا-من-صواريخ-هيمارس-1072763448.html
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"
منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"
نشر الفوج 105 في القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، فيديو مذهل لعمل منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1". 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T05:58+0000
2023-01-27T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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تمكنت المنظومة من إسقاط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية.لم يتم رصد مثل هذه الأرقام القياسية في استهدافات المنظومة خلال العملية العسكرية من قبل.يذكر أن نظام الصواريخ للدفاع الجوي "بانتسير-إس1" قد زود ببرنامج جديد يسمح بتتبع وتدمير صواريخ نظام "هيمارس" بشكل أكثر فاعلية.يشار إلى أن منظومة "بانتسير– إس 1" تعتبر منظومة متطورة للغاية، إذ أنها قادرة على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلومترًا وارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا.وتبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، ويمكن أن تصيب المنظومة 4 أهداف في آن واحد، كما يمكن استخدام المنظومة لتدمير أهداف برية وبحرية مصفحة تصفيحا خفيفا، كما يمكن أن تطلق المنظومة نيرانها أثناء السير، أو عندما تكون ثابتة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"

05:58 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoevمنظومة "بانتسر إس-"1 الروسية في مقاطعة موسكو
منظومة بانتسر إس-1 الروسية في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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نشر الفوج 105 في القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، فيديو مذهل لعمل منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1".
تمكنت المنظومة من إسقاط 12 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية.
لم يتم رصد مثل هذه الأرقام القياسية في استهدافات المنظومة خلال العملية العسكرية من قبل.
يذكر أن نظام الصواريخ للدفاع الجوي "بانتسير-إس1" قد زود ببرنامج جديد يسمح بتتبع وتدمير صواريخ نظام "هيمارس" بشكل أكثر فاعلية.
يشار إلى أن منظومة "بانتسير– إس 1" تعتبر منظومة متطورة للغاية، إذ أنها قادرة على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلومترًا وارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا.
وتبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، ويمكن أن تصيب المنظومة 4 أهداف في آن واحد، كما يمكن استخدام المنظومة لتدمير أهداف برية وبحرية مصفحة تصفيحا خفيفا، كما يمكن أن تطلق المنظومة نيرانها أثناء السير، أو عندما تكون ثابتة.
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