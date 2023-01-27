https://sputnikarabic.ae/20230127/نائب-قائد-البحرية-الإيرانية-علم-بلادنا-مرفوع-غرب-أمريكا-اللاتينية-ليأخذ-بخناق-أمريكا--1072768170.html
نائب قائد البحرية الإيرانية: علم بلادنا مرفوع غرب أمريكا اللاتينية ليأخذ بخناق أمريكا
نائب قائد البحرية الإيرانية: علم بلادنا مرفوع غرب أمريكا اللاتينية ليأخذ بخناق أمريكا
قال نائب قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال حمزة علي كاوياني، اليوم الجمعة، إن اقتدار بلاده يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:59+0000
2023-01-27T08:59+0000
2023-01-27T08:59+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال كاوياني جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى أربعينية مقتل أحد المدافعين عن الأمن محمد بور مختاري، والتي أقيمت في مدينة تشالوس شمالي البلاد.وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد على قوة بلاده في الوقت الراهن من جميع النواحي، مناديا بـ"الوقوف والصمود بالفكر الإسلامي بوجه فكر أيادي الاستكبار الغربي خاصة أمريكا المجرمة"، على حد قوله.وأشار نائب قائد سلاح البحرية الإيرانية إلى أن "أصابع البريطانيين والأمريكيين ملموسة في تاريخ الخيانات التي حدثت في البلاد، وقد شعر البريطانيون في الـ 300 عام الماضية والأمريكيون في المائة عام الماضية بخطر الإسلام على مخططاتهم ومآربهم".وأكد الأدميرال كاوياني أن إيران تقوم بإنتاج معظم المعدات الدفاعية محليا، في الوضع الحالي، بحسب الاحتياجات الأمنية الإيرانية، واصافًا إياه بأنه "دلالة على نقاط قوة إيران الإسلامية".وأشار القائد العسكري إلى أن "العلم الإيراني يُرفع في غرب أمريكا اللاتينية من خلال البحرية الإيرانية، وكذلك في شمال المحيط الهندي، ليأخذ بخناق أمريكا"، مضيفا أنه "بعد أكثر من 4 عقود على اندلاع الثورة الإسلامية في بلاده، نرى سقوط الكثير من رؤساء الدول، لكن إيران تسير على طريق التنمية والاقتدار"، على حد وصفه.وفي الواحد والعشرين من الشهر الجاري، توجه الأسطول 86 التابع للقوات البحرية بالجيش الإيراني، الذي يضم سفينتي دنا ومكران، إلى البرازيل.وسبق الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية بالجيش الإيراني، وأعلن عن تشكيل 3 قيادات محيطية في بحرية الجيش، وأنه لا يوجد سوى مضيقين استراتيجيين حول العالم لم تحضر قوات بلاده البحرية فيهما، حيث طرح خططا إيرانية تقضي بالوصول إلى واحد منهما خاصة قناة بنما.وقال الأدميرال إيراني:وأوضح القائد العسكري الإيراني أن قواته البحرية شكلت 3 قيادات خاصة بالمحيطات، الأولى خاصة بقيادة المحيط الهندي، والثانية بقيادة المحيط الهادي، أما القيادات الثالثة فهي خاصة المحيط الأطلسي، مضيفا أن المعدات العسكرية التي ستنضم إلى البحرية الإيرانية في المستقبل تتماشى مع مهمة هذه القيادات الثلاث.وجاءت تصريحات القائد العسكري شهرام إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، مضيفا أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد.وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، مضيفا: "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".
https://sputnikarabic.ae/20230121/البحرية-الإيرانية-في-طريقها-إلى-قناة-بنما-1072555650.html
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بريطانيا, إيران, المحيط الهندي, العالم, اخبار أمريكا اللاتينية
بريطانيا, إيران, المحيط الهندي, العالم, اخبار أمريكا اللاتينية
نائب قائد البحرية الإيرانية: علم بلادنا مرفوع غرب أمريكا اللاتينية ليأخذ بخناق أمريكا
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قال نائب قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال حمزة علي كاوياني، اليوم الجمعة، إن اقتدار بلاده يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال كاوياني جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى أربعينية مقتل أحد المدافعين عن الأمن محمد بور مختاري، والتي أقيمت في مدينة تشالوس شمالي البلاد.
وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد على قوة بلاده في الوقت الراهن من جميع النواحي، مناديا بـ"الوقوف والصمود بالفكر الإسلامي بوجه فكر أيادي الاستكبار الغربي خاصة أمريكا المجرمة"، على حد قوله.
وأشار نائب قائد سلاح البحرية الإيرانية إلى أن "أصابع البريطانيين والأمريكيين ملموسة في تاريخ الخيانات التي حدثت في البلاد، وقد شعر البريطانيون في الـ 300 عام الماضية والأمريكيون في المائة عام الماضية بخطر الإسلام على مخططاتهم ومآربهم".
وأكد الأدميرال كاوياني أن إيران تقوم بإنتاج معظم المعدات الدفاعية
محليا، في الوضع الحالي، بحسب الاحتياجات الأمنية الإيرانية، واصافًا إياه بأنه "دلالة على نقاط قوة إيران الإسلامية".
وأشار القائد العسكري إلى أن "العلم الإيراني يُرفع في غرب أمريكا اللاتينية من خلال البحرية الإيرانية، وكذلك في شمال المحيط الهندي، ليأخذ بخناق أمريكا"، مضيفا أنه "بعد أكثر من 4 عقود على اندلاع الثورة الإسلامية في بلاده، نرى سقوط الكثير من رؤساء الدول، لكن إيران تسير على طريق التنمية والاقتدار"، على حد وصفه.
وفي الواحد والعشرين من الشهر الجاري، توجه الأسطول 86 التابع للقوات البحرية بالجيش الإيراني، الذي يضم سفينتي دنا ومكران، إلى البرازيل.
وسبق الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية بالجيش الإيراني، وأعلن عن تشكيل 3 قيادات محيطية في بحرية الجيش، وأنه لا يوجد سوى مضيقين استراتيجيين حول العالم لم تحضر قوات بلاده البحرية فيهما، حيث طرح خططا إيرانية تقضي بالوصول إلى واحد منهما خاصة قناة بنما
.
أسطولنا البحري موجود في جميع المضايق الاستراتيجية في العالم باستثناء مضيقين، وهذا العام سنذهب إلى أحد المضيقين المتبقيين، كما نخطط للتواجد في مضيق بنما.
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن قواته البحرية شكلت 3 قيادات خاصة بالمحيطات، الأولى خاصة بقيادة المحيط الهندي، والثانية بقيادة المحيط الهادي، أما القيادات الثالثة فهي خاصة المحيط الأطلسي، مضيفا أن المعدات العسكرية التي ستنضم إلى البحرية الإيرانية في المستقبل تتماشى مع مهمة هذه القيادات الثلاث.
وجاءت تصريحات القائد العسكري شهرام إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، مضيفا أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد.
وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات في البحرية الإيرانية بدعم من النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع".
وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".
وأكد قائد البحرية الإيرانية
أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، مضيفا: "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".