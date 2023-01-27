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https://sputnikarabic.ae/20230127/نائب-ياباني-ينتقد-إرسال-دبابات-غربية-إلى-أوكرانيا-1072782854.html
نائب ياباني ينتقد إرسال دبابات غربية إلى أوكرانيا
نائب ياباني ينتقد إرسال دبابات غربية إلى أوكرانيا
أعلن مونيو سوزوكي، عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني، أن إرسال الغرب الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد الضحايا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T12:16+0000
2023-01-27T12:16+0000
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وعلّق السياسي الياباني على التقارير المتعلقة بقرار ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد الجيش الأوكراني بدبابات "ليوبارد 2" و "إم 1 أبرامز" على مواقع الشبكات الاجتماعية، قائلا: "إن هذا سيزيد عدد الضحايا". وتوقع النائب تدهور الأوضاع في الجبهة واستمرار الأزمة.يعتقد السياسي أن طوكيو يجب أن تسهم في التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا، وذكًر بتاريخ اليابان في الحرب العالمية الثانية. وفقًا له، "إذا استسلمت اليابان في ذلك الوقت في وقت أبكر، لكانت قد تجنبت قصف طوكيو والمآسي في هيروشيما وناغازاكي".
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

نائب ياباني ينتقد إرسال دبابات غربية إلى أوكرانيا

12:16 GMT 27.01.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesدبابات إم1 إيه2 أبرامز
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
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أعلن مونيو سوزوكي، عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني، أن إرسال الغرب الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد الضحايا.
وعلّق السياسي الياباني على التقارير المتعلقة بقرار ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد الجيش الأوكراني بدبابات "ليوبارد 2" و "إم 1 أبرامز" على مواقع الشبكات الاجتماعية، قائلا: "إن هذا سيزيد عدد الضحايا". وتوقع النائب تدهور الأوضاع في الجبهة واستمرار الأزمة.

وأضاف سوزوكي أن "الضحايا هم في الغالب من الأطفال والنساء وكبار السن".

يعتقد السياسي أن طوكيو يجب أن تسهم في التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا، وذكًر بتاريخ اليابان في الحرب العالمية الثانية. وفقًا له، "إذا استسلمت اليابان في ذلك الوقت في وقت أبكر، لكانت قد تجنبت قصف طوكيو والمآسي في هيروشيما وناغازاكي".
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