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https://sputnikarabic.ae/20230127/نداء-أممي-لمساعدة-سكان-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1072786316.html
نداء أممي لمساعدة سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة
نداء أممي لمساعدة سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة
كشفت الأمم المتحدة وشركاؤها عن نداء لجمع مبلغ 502 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.6 مليون شخص من الأكثر استضعافا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T13:21+0000
2023-01-27T13:21+0000
العالم العربي
دعم الأونروا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
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وأشارت الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، تؤكد أن 2.1 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات. ويمثل هذا العدد 58% من سكان غزة و25% من سكان الضفة الغربية.وتشمل الخطة أكثر من 200 مشروع لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وسبل كسب الرزق بالإضافة إلى دعم الرفاه النفسي والجسدي للسكان.وقدمت المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعمًا ماديًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بقيمة 27 مليون دولار أمريكي.‏وسلم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، المفوض العام لـ"الأونروا، فيليب لازاريني، شيكا بالمبلغ، لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وجاء تسليم التبرع خلال مؤتمر صحفي من تنظيم السفارة السعودية لدى الأردن، وحضره رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولين، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني، معالي نايف القاضي، إلى جانب عدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.ويأتي هذا التبرع بعد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار قدمته المملكة العربية السعودية لـ"الأونروا" في عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221023/السعودية-تقدم-دعما-لوكالة-الأونروا-بقيمة-27-مليون-دولار-1069375172.html
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العالم العربي, دعم الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, دعم الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم

نداء أممي لمساعدة سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة

13:21 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021
نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشفت الأمم المتحدة وشركاؤها عن نداء لجمع مبلغ 502 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.6 مليون شخص من الأكثر استضعافا.
وأشارت الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، تؤكد أن 2.1 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات. ويمثل هذا العدد 58% من سكان غزة و25% من سكان الضفة الغربية.
وتشمل الخطة أكثر من 200 مشروع لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وسبل كسب الرزق بالإضافة إلى دعم الرفاه النفسي والجسدي للسكان.
وقدمت المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعمًا ماديًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بقيمة 27 مليون دولار أمريكي.‏
وسلم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، المفوض العام لـ"الأونروا، فيليب لازاريني، شيكا بالمبلغ، لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
السعودية‎ ‎تقدم دعما لوكالة "الأونروا" بقيمة 27 مليون دولار‏
23 أكتوبر 2022, 11:39 GMT
وجاء تسليم التبرع خلال مؤتمر صحفي من تنظيم السفارة السعودية لدى الأردن، وحضره رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولين، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني، معالي نايف القاضي، إلى جانب عدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.
ويأتي هذا التبرع بعد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار قدمته المملكة العربية السعودية لـ"الأونروا" في عام 2019.
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