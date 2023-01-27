عربي
https://sputnikarabic.ae/20230127/وارسو-تحث-على-إمداد-كييف-بجميع-أنواع-الأسلحة-1072767680.html
وارسو تحث على إمداد كييف بجميع أنواع الأسلحة
وارسو تحث على إمداد كييف بجميع أنواع الأسلحة
أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي على الهواء على التلفزيون البولندي، أنه يجب إرسال أسلحة دفاعية وهجومية إلى أوكرانيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:20+0000
2023-01-27T08:20+0000
العالم
وارسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101501/70/1015017023_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_61dcf20850ffa635e2cfa92ddaaa8e2a.jpg
وقال يابلونسكي: "في رأينا، ليس من المنطقي الآن تقسيم الأسلحة إلى دفاعية أو هجومية، هذا أو ذاك. أوكرانيا تدافع عن نفسها، وأي سلاح نوفره لأوكرانيا هو أسلحة دفاعية".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وارسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101501/70/1015017023_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_c76e7b403719612ea7db57d740714274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, وارسو
العالم, وارسو

وارسو تحث على إمداد كييف بجميع أنواع الأسلحة

08:20 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Alik Kepliczوارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Alik Keplicz
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي على الهواء على التلفزيون البولندي، أنه يجب إرسال أسلحة دفاعية وهجومية إلى أوكرانيا.
وقال يابلونسكي: "في رأينا، ليس من المنطقي الآن تقسيم الأسلحة إلى دفاعية أو هجومية، هذا أو ذاك. أوكرانيا تدافع عن نفسها، وأي سلاح نوفره لأوكرانيا هو أسلحة دفاعية".

وأضاف: "لا يجب أن تكون هناك حدود وقيود على ما نرسله لها، بسبب المسافة الطويلة، كما لا يجب أن يكون هناك عبارة هذه المركبة يمكن إرسالها، وهذه لا".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала