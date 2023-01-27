https://sputnikarabic.ae/20230127/وارسو-تحث-على-إمداد-كييف-بجميع-أنواع-الأسلحة-1072767680.html
وارسو تحث على إمداد كييف بجميع أنواع الأسلحة
وارسو تحث على إمداد كييف بجميع أنواع الأسلحة
أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي على الهواء على التلفزيون البولندي، أنه يجب إرسال أسلحة دفاعية وهجومية إلى أوكرانيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:20+0000
2023-01-27T08:20+0000
2023-01-27T08:20+0000
العالم
وارسو
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وقال يابلونسكي: "في رأينا، ليس من المنطقي الآن تقسيم الأسلحة إلى دفاعية أو هجومية، هذا أو ذاك. أوكرانيا تدافع عن نفسها، وأي سلاح نوفره لأوكرانيا هو أسلحة دفاعية".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وارسو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وارسو
وارسو تحث على إمداد كييف بجميع أنواع الأسلحة
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أعلن نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي على الهواء على التلفزيون البولندي، أنه يجب إرسال أسلحة دفاعية وهجومية إلى أوكرانيا.
وقال يابلونسكي: "في رأينا، ليس من المنطقي الآن تقسيم الأسلحة إلى دفاعية أو هجومية، هذا أو ذاك. أوكرانيا تدافع عن نفسها، وأي سلاح نوفره لأوكرانيا هو أسلحة دفاعية".
وأضاف: "لا يجب أن تكون هناك حدود وقيود على ما نرسله لها، بسبب المسافة الطويلة، كما لا يجب أن يكون هناك عبارة هذه المركبة يمكن إرسالها، وهذه لا".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.