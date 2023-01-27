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https://sputnikarabic.ae/20230127/واشنطن-إدارتنا-راضية-عن-تدمير-التيار-الشمالي-1072787659.html
واشنطن: إدارتنا راضية عن تدمير "التيار الشمالي"
واشنطن: إدارتنا راضية عن تدمير "التيار الشمالي"
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن واشنطن راضية عن تدمير خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يزوّد أوروبا بالغاز الروسي. ونشر خطابها على... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T13:41+0000
2023-01-27T13:54+0000
العالم
التيار الشمالي
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وقالت الدبلوماسية: "أفترض أن الإدارة بأكملها راضية تمامًا عن تحول نورد ستريم إلى كومة من المعدن في قاع البحر".في 26 سبتمبر/أيلول، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.وأفاد المشغل لخط نورد ستريم 2، أن الضرر كان غير مسبوق، وكان من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح.ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحوادث.وقال مسؤولون دبلوماسيون واستخباراتيون غربيون، إنه لا يوجد دليل على أن روسيا متورطة في تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" في سبتمبر/ أيلول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أوروبي.وذكر مسؤول أوروبي لصحيفة "واشنطن بوست"، نهاية العام الماضي، أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن روسيا كانت وراء "التخريب"، في تصريحات أكدها للصحيفة 23 مسؤولا دبلوماسيا واستخباراتيا آخرين في 9 دول غربية.وقالت الصحيفة إنه بعد شهور من التحقيق، اعترف عدد من المسؤولين الغربيين سرا أن روسيا ربما ليست متورطة في التفجيرات، وحتى أولئك، الذين ما زالوا يعتبرون روسيا "المشتبه به الرئيسي"، أقروا، بحسب الصحيفة، بأنه لا يمكن إسناد الاتهام بشكل واضح إلى أي دولة.ولفتت الصحيفة إلى أن أحدا لا يشك في أن الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب كانت نتيجة لإجراءات مخطط لها، وبالتالي، يعتقد بعض المسؤولين أن الهجوم يمكن أن تكون قد نفذته كيانات مختلفة باستخدام طائرات دون طيار أو سفن سطحية.
https://sputnikarabic.ae/20230127/المفوضية-الأوروبية-تقترح-سقفا-لسعر-المنتجات-النفطية-الروسية--1072782284.html
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العالم, التيار الشمالي
العالم, التيار الشمالي

واشنطن: إدارتنا راضية عن تدمير "التيار الشمالي"

13:41 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 27.01.2023)
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن واشنطن راضية عن تدمير خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يزوّد أوروبا بالغاز الروسي. ونشر خطابها على اليوتيوب.
وقالت الدبلوماسية: "أفترض أن الإدارة بأكملها راضية تمامًا عن تحول نورد ستريم إلى كومة من المعدن في قاع البحر".
في 26 سبتمبر/أيلول، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.
وأفاد المشغل لخط نورد ستريم 2، أن الضرر كان غير مسبوق، وكان من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح.
ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحوادث.
وقال مسؤولون دبلوماسيون واستخباراتيون غربيون، إنه لا يوجد دليل على أن روسيا متورطة في تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" في سبتمبر/ أيلول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أوروبي.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لسعر المنتجات النفطية الروسية
12:10 GMT
وذكر مسؤول أوروبي لصحيفة "واشنطن بوست"، نهاية العام الماضي، أنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن روسيا كانت وراء "التخريب"، في تصريحات أكدها للصحيفة 23 مسؤولا دبلوماسيا واستخباراتيا آخرين في 9 دول غربية.
وقالت الصحيفة إنه بعد شهور من التحقيق، اعترف عدد من المسؤولين الغربيين سرا أن روسيا ربما ليست متورطة في التفجيرات، وحتى أولئك، الذين ما زالوا يعتبرون روسيا "المشتبه به الرئيسي"، أقروا، بحسب الصحيفة، بأنه لا يمكن إسناد الاتهام بشكل واضح إلى أي دولة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
25 يناير, 14:35 GMT

وبناء على هذه الحقائق، أشارت الصحيفة إلى أن بعض الممثلين الأوروبيين يأسفون لأن العديد من قادة العالم اتهموا الكرملين بالانفجارات، متجاهلين الدوافع المحتملة لدول ومنظمات إرهابية أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحدا لا يشك في أن الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب كانت نتيجة لإجراءات مخطط لها، وبالتالي، يعتقد بعض المسؤولين أن الهجوم يمكن أن تكون قد نفذته كيانات مختلفة باستخدام طائرات دون طيار أو سفن سطحية.
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