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https://sputnikarabic.ae/20230127/واشنطن-تعلن-مقتل-قيادي-بارز-في-داعش-خلال-عملية-عسكرية-بالصومال-1072763103.html
واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية عسكرية بالصومال
واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية عسكرية بالصومال
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، إن عملية عسكرية أمريكية قتلت عددا من أعضاء تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم في... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T05:07+0000
2023-01-27T05:07+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
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وذكر أوستن في بيان أن من بين القتلى بلال السوداني، وهو "قيادي داعش في الصومال ومنسق رئيسي لشبكة داعش العالمية".وأضاف أن "السوداني كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتنامي لداعش في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".وأردف البيان أن العملية التي أذن بها الرئيس جو بايدن نفذت في شمال الصومال ولم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-قنبلة-في-نيجيريا-إلى-54-قتيلا-1072727075.html
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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية عسكرية بالصومال

05:07 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، إن عملية عسكرية أمريكية قتلت عددا من أعضاء تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم في الصومال يوم الأربعاء، من بينهم قيادي بارز في التنظيم المتطرف".
وذكر أوستن في بيان أن من بين القتلى بلال السوداني، وهو "قيادي داعش في الصومال ومنسق رئيسي لشبكة داعش العالمية".
وأضاف أن "السوداني كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتنامي لداعش في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في نيجيريا إلى 54 قتيلا
أمس, 08:43 GMT
وأردف البيان أن العملية التي أذن بها الرئيس جو بايدن نفذت في شمال الصومال ولم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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