https://sputnikarabic.ae/20230127/واشنطن-تعلن-مقتل-قيادي-بارز-في-داعش-خلال-عملية-عسكرية-بالصومال-1072763103.html
واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية عسكرية بالصومال
واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية عسكرية بالصومال
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، إن عملية عسكرية أمريكية قتلت عددا من أعضاء تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم في... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T05:07+0000
2023-01-27T05:07+0000
2023-01-27T05:07+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
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وذكر أوستن في بيان أن من بين القتلى بلال السوداني، وهو "قيادي داعش في الصومال ومنسق رئيسي لشبكة داعش العالمية".وأضاف أن "السوداني كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتنامي لداعش في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".وأردف البيان أن العملية التي أذن بها الرئيس جو بايدن نفذت في شمال الصومال ولم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-قنبلة-في-نيجيريا-إلى-54-قتيلا-1072727075.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
واشنطن تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" خلال عملية عسكرية بالصومال
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الخميس، إن عملية عسكرية أمريكية قتلت عددا من أعضاء تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم في الصومال يوم الأربعاء، من بينهم قيادي بارز في التنظيم المتطرف".
وذكر أوستن في بيان أن من بين القتلى بلال السوداني، وهو "قيادي داعش في الصومال
ومنسق رئيسي لشبكة داعش العالمية".
وأضاف أن "السوداني كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتنامي لداعش في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".
وأردف البيان أن العملية التي أذن بها الرئيس جو بايدن نفذت في شمال الصومال ولم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.