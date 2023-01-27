https://sputnikarabic.ae/20230127/واشنطن-ولندن-تدينان-هجوم-القدس-الشرقية-1072798458.html

واشنطن ولندن تدينان هجوم القدس الشرقية

واشنطن ولندن تدينان هجوم القدس الشرقية

دانت الولايات المتحدة وبريطانيا بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف الجمعة كنيسا يهوديا في حي استيطاني بالقدس الشرقية، 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T22:10+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأعرب البلدان عن تضامنهما مع إسرائيل، قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين: "هذا مروع للغاية (...) إننا ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الارهابي. التزامنا بأمن إسرائيل يبقى صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".ولفت الى أن الرئيس بايدن أصدر تعليماته بتقديم المساعدة لإسرائيل حسب الحاجة.كما دان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم، وقال في بيان على "تويتر": "الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين".ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، فيما تم الإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-يوجه-فريق-الأمن-القومي-بتقديم-كل-المساعدة-لإسرائيل-في-إحالة-مرتكبي-هجوم-القدس-للعدالة-1072798289.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل, القدس, آخر أخبار القدس الأن