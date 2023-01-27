https://sputnikarabic.ae/20230127/وزير-الخارجية-المغربي-يزور-العراق-ويشهد-افتتاح-سفارة-بلاده-في-بغداد-1072783489.html
وزير الخارجية المغربي يزور العراق ويشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد
وزير الخارجية المغربي يزور العراق ويشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد
صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيجري غدا زيارة رسمية إلى العراق، يشهد خلالها افتتاح سفارة... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T12:23+0000
2023-01-27T12:23+0000
2023-01-27T12:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الصحاف في حديث لـ "سبوتنيك"، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيستقبل غدا السبت، نظيره المغربي ناصر بوريطة.وأضاف أنه خلال الزيارة سيشهد بوريطة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية.وكان المغرب قد أعلن، في فبراير/شباط 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، عازياً ذلك إلى تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي [ المحظور في روسيا وعدد من البلدان ] على ثلث مساحة العراق صيف 2014.وقد حاول المغرب والعراق إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتم.
https://sputnikarabic.ae/20220514/العراق-والمغرب-يؤكدان-على-افتتاح-السفارة-المغربية-في-بغداد--1062207066.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
وزير الخارجية المغربي يزور العراق ويشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد
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صرح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيجري غدا زيارة رسمية إلى العراق، يشهد خلالها افتتاح سفارة بلاده في بغداد.
موسكو - سبوتنيك. وقال الصحاف في حديث لـ "سبوتنيك
"، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيستقبل غدا السبت، نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأضاف أنه خلال الزيارة سيشهد بوريطة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية.
وكان المغرب قد أعلن، في فبراير/شباط 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، عازياً ذلك إلى تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم "داعش
" الإرهابي [ المحظور في روسيا وعدد من البلدان ] على ثلث مساحة العراق صيف 2014.
وقد حاول المغرب والعراق
إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتم.