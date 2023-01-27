https://sputnikarabic.ae/20230127/-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتوعد-بـرد-قاس-على-هجوم-القدس--1072798671.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بـرد قاس على هجوم القدس
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بـرد قاس على هجوم القدس
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم إقرار سلسلة من الإجراءات الفورية وسيتم تطويرها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي سيعقد مساء... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T22:44+0000
2023-01-27T22:44+0000
2023-01-27T22:44+0000
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وأضاف نتنياهو: "سنواصل تقييم الخطوات التي سنقوم بها غدا خلال اجتماع الكابينت".وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع الهجوم الذي وقع مساء الجمعة شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، فيما تم الإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/واشنطن-ولندن-تدينان-هجوم-القدس-الشرقية-1072798458.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, آخر أخبار القدس الأن
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بـرد قاس على هجوم القدس
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تم إقرار سلسلة من الإجراءات الفورية وسيتم تطويرها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي سيعقد مساء اليوم.
وأضاف نتنياهو: "سنواصل تقييم الخطوات التي سنقوم بها غدا خلال اجتماع الكابينت".
وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع الهجوم
الذي وقع مساء الجمعة شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، فيما تم الإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.
وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم
يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم
جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.