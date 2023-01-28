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https://sputnikarabic.ae/20230128/أستراليا-تطلق-عملية-بحث-عن-كبسولة-مشعة-صغيرة-1072824988.html
أستراليا تطلق عملية بحث عن كبسولة مشعة صغيرة
أستراليا تطلق عملية بحث عن كبسولة مشعة صغيرة
أطلقت الحكومة الأسترالية عملية بحث، اليوم السبت، في المناطق المأهولة بولاية أستراليا الغربية بحثا عن كبسولة إشعاعية صغيرة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:47+0000
2023-01-28T21:50+0000
أستراليا
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مواد مشعة
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أستراليين أن الكبسولة فُقدت خلال عملية نقلها، محذرين الجمهور من مخاطر لمسها لكونها تحتوي على مادة إشعاعية.وأوضحت وزارة الصحة في أستراليا الغربية، أن المادة الإشعاعية التي تحتويها الكبسولة هي سيزيوم 137.وأشارت الوزارة إلى أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب في حدوث حروق أو إصابات.وأوضح مدير الخدمات الطبية بولاية أستراليا الغربية الدكتور أندرو روبرتسون أن القلق بشأن الكبسولة ينبع من احتمال أن يلتقطها شخص دون أن يعلم طريقة التعامل معها.وذكرت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتجاوز حجمها 8 سنتيمترات ويجري استخدامها في عمليات استخراج المعادن، فقدت أثناء نقلها من منجم منذ منتصف الشهر الجاري.ومن المرجح أن الكبسولة سقطت من شاحنة كانت تنقلها لأحد مواقع التخزين.
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أستراليا, منوعات, المجتمع, مواد مشعة
أستراليا, منوعات, المجتمع, مواد مشعة

أستراليا تطلق عملية بحث عن كبسولة مشعة صغيرة

21:47 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 21:50 GMT 28.01.2023)
© AFP 2023 / Mal Fairclough الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Mal Fairclough
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أطلقت الحكومة الأسترالية عملية بحث، اليوم السبت، في المناطق المأهولة بولاية أستراليا الغربية بحثا عن كبسولة إشعاعية صغيرة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أستراليين أن الكبسولة فُقدت خلال عملية نقلها، محذرين الجمهور من مخاطر لمسها لكونها تحتوي على مادة إشعاعية.
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وأوضحت وزارة الصحة في أستراليا الغربية، أن المادة الإشعاعية التي تحتويها الكبسولة هي سيزيوم 137.
وأشارت الوزارة إلى أنّ أي تعامل مع الكبسولة قد يتسبب في حدوث حروق أو إصابات.
وأوضح مدير الخدمات الطبية بولاية أستراليا الغربية الدكتور أندرو روبرتسون أن القلق بشأن الكبسولة ينبع من احتمال أن يلتقطها شخص دون أن يعلم طريقة التعامل معها.
وذكرت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتجاوز حجمها 8 سنتيمترات ويجري استخدامها في عمليات استخراج المعادن، فقدت أثناء نقلها من منجم منذ منتصف الشهر الجاري.
ومن المرجح أن الكبسولة سقطت من شاحنة كانت تنقلها لأحد مواقع التخزين.
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