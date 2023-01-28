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الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستهدف عمدا مستشفى في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/ألمانيا-100-مليار-يورو-لا-تكفي-لتحديث-الجيش-وتعويض-الأسلحة-التي-نرسلها-إلى-أوكرانيا-1072811935.html
ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا
ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا
قال وزير الدفاع الألماني وريس بيستوريوس، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو (108.7 مليار دولار) لن تكون كافية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:56+0000
2023-01-28T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونغ": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".كما شكك بقدرة ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) على تحمل ذلك، قائلا: "لا أظن أن هذا سيكون كافيا".ولفت الوزير الألماني، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2"، و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات، و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد" تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد في سبتمبر/ أيلول 2022، بجعل الجيش الألماني "الأفضل تجهيزا" في أوروبا.كما صوّت البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الماضي، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو، لزيادة ميزانية القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20221215/غير-قادر-على-أداء-مهام-الناتو-تقرير-سري-يكشف-عن-كارثة-داخل-الجيش-الألماني-1071241720.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا

13:56 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Gregor Fischer
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قال وزير الدفاع الألماني وريس بيستوريوس، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو (108.7 مليار دولار) لن تكون كافية.
وأضاف بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونغ": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:12 GMT
كما شكك بقدرة ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) على تحمل ذلك، قائلا: "لا أظن أن هذا سيكون كافيا".
ولفت الوزير الألماني، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.
وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2"، و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات، و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد" تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
غير قادر على أداء مهام الناتو... تقرير سري يكشف عن "كارثة" داخل الجيش الألماني
15 ديسمبر 2022, 18:02 GMT
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد في سبتمبر/ أيلول 2022، بجعل الجيش الألماني "الأفضل تجهيزا" في أوروبا.
كما صوّت البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الماضي، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو، لزيادة ميزانية القوات المسلحة.
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