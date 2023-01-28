https://sputnikarabic.ae/20230128/ألمانيا-100-مليار-يورو-لا-تكفي-لتحديث-الجيش-وتعويض-الأسلحة-التي-نرسلها-إلى-أوكرانيا-1072811935.html

ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا

ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني وريس بيستوريوس، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو (108.7 مليار دولار) لن تكون كافية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T13:56+0000

2023-01-28T13:56+0000

2023-01-28T13:56+0000

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وأضاف بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونغ": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".كما شكك بقدرة ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) على تحمل ذلك، قائلا: "لا أظن أن هذا سيكون كافيا".ولفت الوزير الألماني، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2"، و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات، و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد" تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد في سبتمبر/ أيلول 2022، بجعل الجيش الألماني "الأفضل تجهيزا" في أوروبا.كما صوّت البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الماضي، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو، لزيادة ميزانية القوات المسلحة.

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