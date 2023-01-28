https://sputnikarabic.ae/20230128/ألمانيا-100-مليار-يورو-لا-تكفي-لتحديث-الجيش-وتعويض-الأسلحة-التي-نرسلها-إلى-أوكرانيا-1072811935.html
ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا
ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا
قال وزير الدفاع الألماني وريس بيستوريوس، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو (108.7 مليار دولار) لن تكون كافية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:56+0000
2023-01-28T13:56+0000
2023-01-28T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309444_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_115ea78eb9a60fad0733e8d2f5a1b315.jpg
وأضاف بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونغ": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".كما شكك بقدرة ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) على تحمل ذلك، قائلا: "لا أظن أن هذا سيكون كافيا".ولفت الوزير الألماني، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2"، و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات، و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد" تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد في سبتمبر/ أيلول 2022، بجعل الجيش الألماني "الأفضل تجهيزا" في أوروبا.كما صوّت البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الماضي، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو، لزيادة ميزانية القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20221215/غير-قادر-على-أداء-مهام-الناتو-تقرير-سري-يكشف-عن-كارثة-داخل-الجيش-الألماني-1071241720.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309444_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b02b33d362203b64979a586948092c73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ألمانيا: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش وتعويض الأسلحة التي نرسلها إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الألماني وريس بيستوريوس، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو (108.7 مليار دولار) لن تكون كافية.
وأضاف بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونغ": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".
كما شكك بقدرة ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) على تحمل ذلك، قائلا: "لا أظن أن هذا سيكون كافيا".
ولفت الوزير الألماني، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا
.
وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2"، و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات، و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد"
تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.
15 ديسمبر 2022, 18:02 GMT
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد في سبتمبر/ أيلول 2022، بجعل الجيش الألماني
"الأفضل تجهيزا" في أوروبا.
كما صوّت البرلمان الألماني في يونيو/ حزيران الماضي، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بـ100 مليار يورو، لزيادة ميزانية القوات المسلحة.