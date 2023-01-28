https://sputnikarabic.ae/20230128/أمن-المسجد-النبوي-في-السعودية-يضبط-شخصا-مس-بالقيم-الدينية-1072820625.html
أمن المسجد النبوي في السعودية يضبط شخصا "مس بالقيم الدينية"
أمن المسجد النبوي في السعودية يضبط شخصا "مس بالقيم الدينية"
أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، ضبط شخص "ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمسّ بالقيم الدينية". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T18:25+0000
2023-01-28T18:25+0000
2023-01-28T18:27+0000
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وأوضح الأمن العام السعودي في بيان له، اليوم السبت، عبر "تويتر": "تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة".ولم تشر السلطات الأمنية السعودية إلى جنسية الشخص الموقوف ولا محتوى المقطع الذي تسبب في توقيفه.ومؤخرا أعلن مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، أن دوريات الأمن في المملكة ستتمكن قريبا من الكشف عن المطلوبين أثناء سيرها في الشوارع.وأكد أن "أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع، حيث سيتم تحليل كل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسيتم ربطها مع منصات القيادة الأمنية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أمن المسجد النبوي في السعودية يضبط شخصا "مس بالقيم الدينية"
18:25 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 18:27 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، ضبط شخص "ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمسّ بالقيم الدينية".
وأوضح الأمن العام السعودي في بيان له، اليوم السبت، عبر "تويتر": "تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة
".
ولم تشر السلطات الأمنية السعودية إلى جنسية الشخص الموقوف ولا محتوى المقطع الذي تسبب في توقيفه.
ومؤخرا أعلن مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، أن دوريات الأمن في المملكة ستتمكن قريبا من الكشف عن المطلوبين
أثناء سيرها في الشوارع.
وأكد أن "أن الدوريات الأمنية ستكون مجهزة بأنظمة تكشف المطلوبين خلال سيرها في الشارع، حيث سيتم تحليل كل ما يكتب في منصات التواصل الاجتماعي وسيتم ربطها مع منصات القيادة الأمنية".