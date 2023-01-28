https://sputnikarabic.ae/20230128/إسبانيا-تضبط-45-طن-كوكايين-مخبأة-داخل-سفينة-تحمل-ماشية-1072810919.html
إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل ماشية
إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل ماشية
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، عن ضبطها 4.5 طن من الكوكايين، على متن سفينة شحن ترفع علم توغو، قادمة من أمريكا اللاتينية، وتم اعتراضها قبالة جزر... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:08+0000
2023-01-28T13:08+0000
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وأشارت في بيان لها إلى أن سفينة "أوريون 5"، التي تنقل الماشية من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، كانت تحت المراقبة لأكثر من عامين، وخضعت سابقا للفحص والتفتيش، "لكن لم يتم العثور على أي مخدرات على متنها، على الرغم من وجود أدلة كافية".ولفتت الشرطة الإسبانية إلى أنها نجحت أخيرا في تحديد مكان الكوكايين في سفينة "أوريون 5"، يوم الثلاثاء الماضي، وهو حاوية تستخدم لإطعام الماشية.وذكرت أنه تم إلقاء القبض على 28 من أفراد طاقم السفينة، المنتمين إلى 9 دول.وكانت الشرطة الإسبانية قد ضبطت نفس كمية الكوكايين في سفينة "بلوم"، وهي مماثلة لسفينة "أوريون 5"، التي تم اعتراضها في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
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سبوتنيك عربي
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إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل ماشية
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أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، عن ضبطها 4.5 طن من الكوكايين، على متن سفينة شحن ترفع علم توغو، قادمة من أمريكا اللاتينية، وتم اعتراضها قبالة جزر الكناري.
وأشارت في بيان
لها إلى أن سفينة "أوريون 5"، التي تنقل الماشية من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأوسط، كانت تحت المراقبة لأكثر من عامين، وخضعت سابقا للفحص والتفتيش، "لكن لم يتم العثور على أي مخدرات على متنها، على الرغم من وجود أدلة كافية".
ولفتت الشرطة الإسبانية إلى أنها نجحت أخيرا في تحديد مكان الكوكايين في سفينة "أوريون 5"، يوم الثلاثاء الماضي، وهو حاوية تستخدم لإطعام الماشية.
وذكرت أنه تم إلقاء القبض على 28 من أفراد طاقم السفينة، المنتمين إلى 9 دول.
وكانت الشرطة الإسبانية قد ضبطت نفس كمية الكوكايين في سفينة "بلوم"، وهي مماثلة لسفينة "أوريون 5"، التي تم اعتراضها في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.