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https://sputnikarabic.ae/20230128/إسرائيل-تقتل-شابا-فلسطينيا-وصفارات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنة-كدوميم-1072825982.html
إسرائيل تقتل شابا فلسطينيا وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كدوميم
إسرائيل تقتل شابا فلسطينيا وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كدوميم
دوت صفارات الإنذار، ليل السبت/الأحد، في مستوطنة "كدوميم" الإسرائيلية بعد أنباء وجود مسلحين فلسطينيين. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T22:46+0000
2023-01-28T23:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسلحا فلسطينيا قتل خلال محاولته إطلاق النار باتجاه مستوطنة كدوميم شرقي نابلس.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش طلب من المستوطنين التزام منازلهم في مستوطنة كدوميم.وهذه هي العملية الرابعة من نوعها خلال يومين فقط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموغ" جنوبي مدينة أريحا.كما أصيب إسرائيليين اثنين في وقت سابق السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل تقتل شابا فلسطينيا وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كدوميم

22:46 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 23:25 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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دوت صفارات الإنذار، ليل السبت/الأحد، في مستوطنة "كدوميم" الإسرائيلية بعد أنباء وجود مسلحين فلسطينيين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسلحا فلسطينيا قتل خلال محاولته إطلاق النار باتجاه مستوطنة كدوميم شرقي نابلس.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الشرطة تطارد مسلحين آخرين في المستوطنة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش طلب من المستوطنين التزام منازلهم في مستوطنة كدوميم.
وهذه هي العملية الرابعة من نوعها خلال يومين فقط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموغ" جنوبي مدينة أريحا.
كما أصيب إسرائيليين اثنين في وقت سابق السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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