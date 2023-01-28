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إسرائيل... عملية إطلاق نار على مطعم جنوبي أريحا دون إصابات
إسرائيل... عملية إطلاق نار على مطعم جنوبي أريحا دون إصابات
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموغ" جنوبي مدينة أريحا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T18:45+0000
2023-01-28T18:53+0000
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مطعما يقع جنوبي مدينة أريحا، غرب غور الأردن، قد تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات تذكر.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أنه نتيجة لعطل مفاجئ في السلاح، لم يتمكن الفلسطيني سوى إطلاق طلقة واحدة من مسدسه، وفر هاربا دون وقوع إصابات، وأن الشرطة الإسرائيلية نشرت شريط فيديو للواقعة تبين من خلاله أن الفلسطيني تسلل إلى مرآب أو ساحة السيارات ثم وجه سلاحه نحو المطعم، ولكنه أطلق طلقة واحدة فقط من سلاحه.وأشارت إلى أن الشرطة والجيش الإسرائيليين يقومان معا بالتنسيق من أجل تمشيط المنطقة والقبض على الفلسطيني الهارب، حيث أغلق الجيش مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي من أجل محاولة إلقاء القبض على الفلسطيني.هذه هي العملية الثالثة من نوعها خلال يومين فقط، بعد إصابة إسرائيليين اثنين في وقت سابق اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو

إسرائيل... عملية إطلاق نار على مطعم جنوبي أريحا دون إصابات

18:45 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 18:53 GMT 28.01.2023)
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموغ" جنوبي مدينة أريحا.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مطعما يقع جنوبي مدينة أريحا، غرب غور الأردن، قد تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات تذكر.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أنه نتيجة لعطل مفاجئ في السلاح، لم يتمكن الفلسطيني سوى إطلاق طلقة واحدة من مسدسه، وفر هاربا دون وقوع إصابات، وأن الشرطة الإسرائيلية نشرت شريط فيديو للواقعة تبين من خلاله أن الفلسطيني تسلل إلى مرآب أو ساحة السيارات ثم وجه سلاحه نحو المطعم، ولكنه أطلق طلقة واحدة فقط من سلاحه.
وأشارت إلى أن الشرطة والجيش الإسرائيليين يقومان معا بالتنسيق من أجل تمشيط المنطقة والقبض على الفلسطيني الهارب، حيث أغلق الجيش مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي من أجل محاولة إلقاء القبض على الفلسطيني.
هذه هي العملية الثالثة من نوعها خلال يومين فقط، بعد إصابة إسرائيليين اثنين في وقت سابق اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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