إسرائيل... عملية إطلاق نار على مطعم جنوبي أريحا دون إصابات
18:45 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 18:53 GMT 28.01.2023)
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموغ" جنوبي مدينة أريحا.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مطعما يقع جنوبي مدينة أريحا، غرب غور الأردن، قد تعرض لإطلاق نار دون وقوع إصابات تذكر.
ניסיון הפיגוע בצומת אלמוג: תיעוד הרכב של המחבלים שירו לעבר סועדים ונמלטו— כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023
כל הפרטים >>> https://t.co/odjNSxay98@roysharon11 | @ItayBlumental pic.twitter.com/O0wRvurkff
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أنه نتيجة لعطل مفاجئ في السلاح، لم يتمكن الفلسطيني سوى إطلاق طلقة واحدة من مسدسه، وفر هاربا دون وقوع إصابات، وأن الشرطة الإسرائيلية نشرت شريط فيديو للواقعة تبين من خلاله أن الفلسطيني تسلل إلى مرآب أو ساحة السيارات ثم وجه سلاحه نحو المطعم، ولكنه أطلق طلقة واحدة فقط من سلاحه.
وقعت عملية تخريبية قرب مطعم في مفرق ألموج في الأغوار حيث وصل مخرب الى المطعم وقام باطلاق رصاصة واحدة نحوه ولاذ بالفرار. تقوم قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة. لم تقع إصابات pic.twitter.com/TzaXBe5Ywe— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 28, 2023
وأشارت إلى أن الشرطة والجيش الإسرائيليين يقومان معا بالتنسيق من أجل تمشيط المنطقة والقبض على الفلسطيني الهارب، حيث أغلق الجيش مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي من أجل محاولة إلقاء القبض على الفلسطيني.
هذه هي العملية الثالثة من نوعها خلال يومين فقط، بعد إصابة إسرائيليين اثنين في وقت سابق اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
ניסיון פיגוע ירי בבקעת הירדן: מחבל ירה לעבר מסעדה ונמלט בעקבות מעצור בנשק - אין נפגעים@glick_sh— גלצ (@GLZRadio) January 28, 2023
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.