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https://sputnikarabic.ae/20230128/إصدار-تنبيهات-الغارات-الجوية-الصادرة-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1072799330.html
إصدار تنبيهات الغارات الجوية الصادرة في عدة مناطق في أوكرانيا
إصدار تنبيهات الغارات الجوية الصادرة في عدة مناطق في أوكرانيا
انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليلاً في عدة مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T02:01+0000
2023-01-28T02:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي بولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانيين، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يفقد-زمام-السيطرة-على-البلاد-1072795924.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إصدار تنبيهات الغارات الجوية الصادرة في عدة مناطق في أوكرانيا

02:01 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 02:02 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليلاً في عدة مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي بولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانيين، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفقد زمام السيطرة على البلاد
أمس, 20:10 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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