https://sputnikarabic.ae/20230128/إعلام-إسرائيلي-إصابة-مستوطنين-في-عملية-إطلاق-نار-جديدة-في-القدس-1072803778.html

فتى فلسطيني عمره 13 عاما ينفذ هجوما جديدا ويثير الذعر في إسرائيل... فيديو

فتى فلسطيني عمره 13 عاما ينفذ هجوما جديدا ويثير الذعر في إسرائيل... فيديو

أصيب إسرائيليان اثنان إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T09:12+0000

2023-01-28T09:12+0000

2023-01-28T10:02+0000

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وذكرت الشرطة، في بيان: "تقرير أولي: هجوم بإطلاق نار آخر في ضاحية سلوان بالقدس، وإصابة 2 على الفور".وأوضحت أنه "تم إطلاق النار على المنفذ وهو فتى يبلغ من العمر 13 عاما وحالته حرجة للغاية".فيما أشارت نجمة داود الحمراء (المنظمة الطبية الإسرائيلية الرسمية) إلى أن "المصابين في عملية إطلاق النار قبل قليل بحالة خطيرة".وذكرت إذاعة هيئة البث الإسرائيلية أن المستوطنين يشتكون من انعدام الأمن في القدس، لافتين إلى أن العملية نفذت بالرغم من أن قوات الشرطة منتشرة في كل مكان.وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي