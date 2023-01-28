https://sputnikarabic.ae/20230128/إعلام-وزارة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-تركيا-والإمارات-بشأن-عواقب-التعامل-مع-روسيا-1072819765.html
إعلام: وزارة الخزانة الأمريكية تحذر تركيا والإمارات بشأن عواقب التعامل مع روسيا
إعلام: وزارة الخزانة الأمريكية تحذر تركيا والإمارات بشأن عواقب التعامل مع روسيا
يتوجه نائب وزير الخزانة الأمريكي، بريان نيلسون، الأسبوع المقبل إلى تركيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، للتفاوض بشأن "تحايل" روسيا على... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T17:26+0000
2023-01-28T17:26+0000
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن ممثل وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت أن "مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤول عن العقوبات، سيسافر إلى تركيا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأمريكية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة."وبالإضافة إلى تركيا والإمارات، سيزور نائب الوزير سلطنة عمان. علاوة على ذلك، من المقرر أن يجري المسؤول محادثات في أنقرة واسطنبول يومي 2 و 3 فبراير.بالإضافة إلى الأجندة الروسية، يخطط نيلسون لمناقشة تصرفات إيران في المنطقة ، و"التهديدات المالية غير المشروعة التي تقوض النمو الاقتصادي" والاستثمار الأجنبي.وصعد الغرب ضغط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230122/وكالة-صعوبات-جديدة-أمام-واشنطن-بشأن-روسيا-1072563523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زيارة, الخزانة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
العالم, زيارة, الخزانة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
إعلام: وزارة الخزانة الأمريكية تحذر تركيا والإمارات بشأن عواقب التعامل مع روسيا
17:26 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
يتوجه نائب وزير الخزانة الأمريكي، بريان نيلسون، الأسبوع المقبل إلى تركيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، للتفاوض بشأن "تحايل" روسيا على العقوبات الغربية.
ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن ممثل وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت أن "مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤول عن العقوبات، سيسافر إلى تركيا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأمريكية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة."
يشار إلى أن رحلة نيلسون المقرر إجراؤها في الفترة الممتدة ما بين من 29 يناير/ كانون الثاني و 3 فبراير/ شباط 2023، مخططة كجزء من جهود واشنطن للحد من الالتفاف على العقوبات التي فرضتها على روسيا.
وبالإضافة إلى تركيا والإمارات، سيزور نائب الوزير سلطنة عمان. علاوة على ذلك، من المقرر أن يجري المسؤول محادثات في أنقرة واسطنبول يومي 2 و 3 فبراير.
بالإضافة إلى الأجندة الروسية، يخطط نيلسون لمناقشة تصرفات إيران في المنطقة ، و"التهديدات المالية غير المشروعة التي تقوض النمو الاقتصادي" والاستثمار الأجنبي.
وصعد الغرب ضغط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.