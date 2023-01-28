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https://sputnikarabic.ae/20230128/إف-بي-آي-يفكك-شبكة-دولية-في-برامج-الفدية-ضحاياها-من-أكثر-من-80-دولة-1072806282.html
"إف بي آي" يفكك شبكة دولية في برامج الفدية... ضحاياها من أكثر من 80 دولة
"إف بي آي" يفكك شبكة دولية في برامج الفدية... ضحاياها من أكثر من 80 دولة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب المباحث الفدرالية "إف بي آي" نجح في تفكيك شبكة دولية في ‏برامج الفدية، والتي استهدفت أكثر من 1500 ضحية في أكثر من 80 دولة... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T10:53+0000
2023-01-28T10:53+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "الليلة الماضية، فككت وزارة العدل شبكة دولية لبرامج الفدية مسؤولة عن ابتزاز ومحاولة ابتزازضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم بمئات الملايين من الدولارات، وهي معروفة باسم مجموعة "هايف" للفدية".وأشار جارلاند إلى أن أكثر من 1500 فرد في نحو 80 دولة استهدفهم قراصنة "هايف" منذ يونيو/ حزيران 2021.وأضاف أن قراصنة "هايف" استخدموا برامج ضارة لاحتجاز الأنظمة الرقمية كرهينة، والمطالبة بفدية مالية.وتابع موضحا أن متسللي "هايف" اخترقوا أنظمة الضحايا، وسرقوا بيانات حساسة، ثم نشروا برامج ضارة، وتمكنوا من تحييد أنظمة التشفير، وطالبوا بفدية مقابل مفتاح فك تشفير للنظام، ووعدوا بعدم نشر أي بيانات مسروقة.أضاف ميريك جارلاند في المؤتمر الثحفي أنه لا يمكنه الكشف عما إذا كانت أمريكا سعت إلى اعتقال أي شخص على صلة بهجمات مجموعة "هايف" للفدية، وذلك لأن التحقيق مازال مستمرًا.وأضاف أن الولايات المتحدة أسقطت خوادم مجموعة مجرمي الإنترنت والبنية التحتية الإلكترونية الأخرى، ومنعت الضحايا من دفع 130 مليون دولار طلبها "الهاكرز".
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"إف بي آي" يفكك شبكة دولية في برامج الفدية... ضحاياها من أكثر من 80 دولة

10:53 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
هاكرز
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب المباحث الفدرالية "إف بي آي" نجح في تفكيك شبكة دولية في ‏برامج الفدية، والتي استهدفت أكثر من 1500 ضحية في أكثر من 80 دولة حول العالم، ونجحت في ‏ابتزازهم بملايين الدولارات في صورة فدية.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "الليلة الماضية، فككت وزارة العدل شبكة دولية لبرامج الفدية مسؤولة عن ابتزاز ومحاولة ابتزازضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم بمئات الملايين من الدولارات، وهي معروفة باسم مجموعة "هايف" للفدية".
وأشار جارلاند إلى أن أكثر من 1500 فرد في نحو 80 دولة استهدفهم قراصنة "هايف" منذ يونيو/ حزيران 2021.
وأضاف أن قراصنة "هايف" استخدموا برامج ضارة لاحتجاز الأنظمة الرقمية كرهينة، والمطالبة بفدية مالية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
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وتابع موضحا أن متسللي "هايف" اخترقوا أنظمة الضحايا، وسرقوا بيانات حساسة، ثم نشروا برامج ضارة، وتمكنوا من تحييد أنظمة التشفير، وطالبوا بفدية مقابل مفتاح فك تشفير للنظام، ووعدوا بعدم نشر أي بيانات مسروقة.
أضاف ميريك جارلاند في المؤتمر الثحفي أنه لا يمكنه الكشف عما إذا كانت أمريكا سعت إلى اعتقال أي شخص على صلة بهجمات مجموعة "هايف" للفدية، وذلك لأن التحقيق مازال مستمرًا.
وأضاف أن الولايات المتحدة أسقطت خوادم مجموعة مجرمي الإنترنت والبنية التحتية الإلكترونية الأخرى، ومنعت الضحايا من دفع 130 مليون دولار طلبها "الهاكرز".
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