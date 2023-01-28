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https://sputnikarabic.ae/20230128/إيران-تكشف-عن-مشروع-قرار-عاجل-للرد-بالمثل-على-التدخل-الأوروبي-1072819333.html
إيران تكشف عن مشروع قرار عاجل للرد بالمثل على "التدخل الأوروبي"
إيران تكشف عن مشروع قرار عاجل للرد بالمثل على "التدخل الأوروبي"
كشف مسؤول برلماني في إيران عن أن مشروع قرار عاجل بشأن الرّد بالمثل الشديد على الدول الأوروبية أصبح جاهزا للنقاش. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T17:16+0000
2023-01-28T17:16+0000
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جاء هذا في تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، وحيد جلال زادة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال زادة إن أعضاء البرلمان حريصون على اتخاذ أشدّ أنواع الرد بالمثل على "سلوك أوروبا التدخلي".وأوضح أنه تم في هذا السياق إعداد مشروع قرار عاجل لمناقشته خلال جلسة برلمانية مفتوحة.وذكر المسؤول الإيراني أن بلاده تجهز منذ فترة طويلة خطة في لجنة الأمن القومي النيابية.وأشار إلى أنه بموجب هذه الخطة ستكون طهران ملزمة بالرد بالمثل على الإجراءات الأحادية والتدخلية من جانب الدول الأوروبية.وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم "الإرهاب والعنف"، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية التظاهرات الأخيرة في إيران.وكانت إيران قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20230128/عبد-اللهیان-یجدد-استعداد-إيران-للكشف-عن-ملابسات-الهجوم-علی-سفارة-أذربیجان-1072802791.html
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أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي

إيران تكشف عن مشروع قرار عاجل للرد بالمثل على "التدخل الأوروبي"

17:16 GMT 28.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
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كشف مسؤول برلماني في إيران عن أن مشروع قرار عاجل بشأن الرّد بالمثل الشديد على الدول الأوروبية أصبح جاهزا للنقاش.
جاء هذا في تصريح لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، وحيد جلال زادة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
عبد اللهیان یجدد استعداد إيران للكشف عن ملابسات الهجوم علی سفارة أذربیجان
07:57 GMT
وقال زادة إن أعضاء البرلمان حريصون على اتخاذ أشدّ أنواع الرد بالمثل على "سلوك أوروبا التدخلي".
وأوضح أنه تم في هذا السياق إعداد مشروع قرار عاجل لمناقشته خلال جلسة برلمانية مفتوحة.
وذكر المسؤول الإيراني أن بلاده تجهز منذ فترة طويلة خطة في لجنة الأمن القومي النيابية.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الخطة ستكون طهران ملزمة بالرد بالمثل على الإجراءات الأحادية والتدخلية من جانب الدول الأوروبية.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم "الإرهاب والعنف"، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية التظاهرات الأخيرة في إيران.
وكانت إيران قد أعلنت، في نهاية العام الماضي، أن لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.
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