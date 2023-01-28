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https://sputnikarabic.ae/20230128/استياء-كبير-في-السعودية-بعد-فشل-رونالدو-في-أول-اختبار-حقيقي-مع-النصر-1072802053.html
استياء كبير في السعودية بعد "فشل" رونالدو في أول اختبار حقيقي مع النصر
استياء كبير في السعودية بعد "فشل" رونالدو في أول اختبار حقيقي مع النصر
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي النصر والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T07:38+0000
2023-01-28T07:38+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية
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خسارة رونالدو في هذا الاختبار أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المستوى الذي ظهر به خلال المباراة.وكتب سفيان خالد السعدون: "ماذا فعل بالكرات التي وصلت له؟ عدا عن رأسية خطيرة، الرجل لم يصنع فارقًا حتى بالتمرير! فشل تمامًا ضد المحاصرة الفردية! وحتى الجانب المهاري لديه كان ضعيفًا".آخرون برروا فشله بكبر سنه.بينما دافع عنه مغردون آخرون، منتقدين إدارة الفريق. وأرجع أحمد سرحان الفشل إلى المدرب.أما طارق الحميد فانتقد "فشل الفريق في الاستفادة من أحد نقاط قوة رونالدو": الضربات الرأسية.فيما انتقد آخرون صفقة ضم رونالدو إلى النصر من أساسها، وكتب خالد: "عندما أردت أن تطور رياضتك، ألم تجد إلا رونالدو؟ وللنصر؟ فشل جديد في رياضتنا".ولا تزال جماهير فريق النصر السعودي تعلّق آمالا كبيرة على نجمها الجديد كريستيانو رونالدو، خاصة بعد ضمه في صفقة خيالية (200 مليون دولار) وهو يقترب من سن الـ38 لصنع مفاجآت في السعودية.
السعودية
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي

استياء كبير في السعودية بعد "فشل" رونالدو في أول اختبار حقيقي مع النصر

07:38 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي النصر والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية أمام اتحاد جدة في نصف نهائي "السوبر السعودي".
خسارة رونالدو في هذا الاختبار أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المستوى الذي ظهر به خلال المباراة.
وكتب سفيان خالد السعدون: "ماذا فعل بالكرات التي وصلت له؟ عدا عن رأسية خطيرة، الرجل لم يصنع فارقًا حتى بالتمرير! فشل تمامًا ضد المحاصرة الفردية! وحتى الجانب المهاري لديه كان ضعيفًا".
آخرون برروا فشله بكبر سنه.
بينما دافع عنه مغردون آخرون، منتقدين إدارة الفريق. وأرجع أحمد سرحان الفشل إلى المدرب.
أما طارق الحميد فانتقد "فشل الفريق في الاستفادة من أحد نقاط قوة رونالدو": الضربات الرأسية.
فيما انتقد آخرون صفقة ضم رونالدو إلى النصر من أساسها، وكتب خالد: "عندما أردت أن تطور رياضتك، ألم تجد إلا رونالدو؟ وللنصر؟ فشل جديد في رياضتنا".
ولا تزال جماهير فريق النصر السعودي تعلّق آمالا كبيرة على نجمها الجديد كريستيانو رونالدو، خاصة بعد ضمه في صفقة خيالية (200 مليون دولار) وهو يقترب من سن الـ38 لصنع مفاجآت في السعودية.
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