https://sputnikarabic.ae/20230128/استياء-كبير-في-السعودية-بعد-فشل-رونالدو-في-أول-اختبار-حقيقي-مع-النصر-1072802053.html

استياء كبير في السعودية بعد "فشل" رونالدو في أول اختبار حقيقي مع النصر

استياء كبير في السعودية بعد "فشل" رونالدو في أول اختبار حقيقي مع النصر

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجة استياء عارمة في السعودية، وتسبب في انتقادات لاذعة لإدارة نادي النصر والصفقة الخيالية لضمه، وذلك بعد الهزيمة... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T07:38+0000

2023-01-28T07:38+0000

2023-01-28T07:38+0000

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خسارة رونالدو في هذا الاختبار أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المستوى الذي ظهر به خلال المباراة.وكتب سفيان خالد السعدون: "ماذا فعل بالكرات التي وصلت له؟ عدا عن رأسية خطيرة، الرجل لم يصنع فارقًا حتى بالتمرير! فشل تمامًا ضد المحاصرة الفردية! وحتى الجانب المهاري لديه كان ضعيفًا".آخرون برروا فشله بكبر سنه.بينما دافع عنه مغردون آخرون، منتقدين إدارة الفريق. وأرجع أحمد سرحان الفشل إلى المدرب.أما طارق الحميد فانتقد "فشل الفريق في الاستفادة من أحد نقاط قوة رونالدو": الضربات الرأسية.فيما انتقد آخرون صفقة ضم رونالدو إلى النصر من أساسها، وكتب خالد: "عندما أردت أن تطور رياضتك، ألم تجد إلا رونالدو؟ وللنصر؟ فشل جديد في رياضتنا".ولا تزال جماهير فريق النصر السعودي تعلّق آمالا كبيرة على نجمها الجديد كريستيانو رونالدو، خاصة بعد ضمه في صفقة خيالية (200 مليون دولار) وهو يقترب من سن الـ38 لصنع مفاجآت في السعودية.

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