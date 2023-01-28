الأطفال أكثر حضورا... هل أثرت الأسعار على مبيعات الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 إقبالا ملحوظا في يومه الثالث رغم العديد من المؤشرات على تراجع مبيعات الكتب.
رغم الإقبال الكبير من الجمهور على المعرض خاصة من فئة الأطفال التي كانت الأكبر بين الجمهور، لكن مؤشرات المبيعات لم تتضح بعد، حسب العديد من أصحاب دور النشر.
بعض دور النشر شهدت إقبالا كبيرا، خاصة المتخصصة في كتب الأطفال والكاركتير، فيما لجأت بعض دور النشر لتقديم تخفيضات وخصومات على الكتب حال شراء أكثر من كتاب.
جانب ترفيهي آخر في المعرض كان جاذبا للأطفال، حيث جرى تنظيمم لقاءات مفتوحة مع الجمهور على مسارح مكشوفة تقدم عليها بعض الفرق عروضها، إضافة إلى استضافة بعض صناع المحتوى على مدار أيام المعرض، وبعض الفرق التي تقدم الفنون الشعبية والتراث.
في قاعات الندوات كان الحضور متوسط العدد بين قاعات الشعر والمقهى الثقافي وقاعات حفلات التوقيع، فيما حظت الحفلات على المسارح المكشوفة مع الجمهور بالحضور الأكبر من القاعات المغلقة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
معرض القاهرة الدولي للكتاب
العديد من الأسر تعتبر أن زيارة معرض الكتاب عادة سنوية لا بد منها مع اختلاف حجم المشتريات من الكتب، إلا أن الزيارة أصبحت مقدسة وعادة تلجأ بعض الأسر لزيارة المعرض يومي الجمعة والخميس.
خلال جولة لـ"سبوتنيك" في معرض الكتاب، لوحظ إقبال الأطفال بدرجة كبيرة على شراء الكتب، وخاصة المخفضة، فيما كانت الكتب الأجنبية الأقل إقبالا نظرا لارتفاع الأسعار.
يقول أحمد بسام مسؤول إحدى دور النشر السورية إن أسعار الكتب تتراوح ما بين 150 جنيها وحتى 500 جنيه، وأن الأسعار شكلت بعض الأعباء في حجم المبيعات ليس بدرجة كبيرة، لكنها ملحوظة عن الدورات السابقة.
6 فبراير 2022, 21:10 GMT
فيما أكد محمد رشيد مسؤول إحدى دور النشر المغربية بالمعرض، إن الإقبال حتى الآن مقبول، وأن الجمهور يتفهم طبيعة فارق العملة الذي وقع، حيث تحدد قيمة الكتب من الخارج بالدولار وتترجم للجنيه. وأضاف أن الدار تقدم تخفيضات من 20 إلى 40 % من أجل المساهمة في زيادة نسبة المبيعات.
وأعرب عن أمله في أن تحقق المبيعات نسبة مقبولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الإقبال الكبير هذا العام يؤشر لنسبة مبيعات مقبولة.
وقال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في تصريحات صحفية، إن عدد زوار المعرض اليوم بلغ نحو 250 ألف زائر في أول وثاني أيامه، ومن المتوقع زيادة عدد الزوار خلال الأيام المقبلة مع بداية أجازة نصف العام رسميا بالمدارس والجامعات.
يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار "اسم مصر.. معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.
وتم اختيار الكاتب والشاعر المصري الكبير الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والأديب المصري الكبير الراحل كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، يشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة.