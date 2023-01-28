https://sputnikarabic.ae/20230128/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-دعمه-لإسرائيل-بعد-هجوم-القدس--1072799588.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لإسرائيل بعد هجوم القدس
الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لإسرائيل بعد هجوم القدس
قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الدامي في القدس الشرقية الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T03:11+0000
2023-01-28T03:11+0000
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إسرائيل
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بروكسل - سبوتنيك. وقال فارهيلي عبر تويتر يوم الجمعة: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم ضد المصلين في القدس، خاصة في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك تفسير للإرهاب. أعمق تعازي للعائلات. نحن نقف إلى جانب إسرائيل".وفي وقت سابق، أفادت الشرطة، عن هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين نتيجة إطلاق النار في حي نفيه يعقوب.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه بعد ساعات من الهجوم، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على والدي المخرب وحاصر منزله في حي الطور في القدس الشرقية.وقال الناطق بلسان حماس حازم قاسم على قناة الأقصى إن هجوم القدس جاء رداً على مداهمة جنين.ولقي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون يوم الخميس نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف ثلاثة نشطاء فلسطينيين في مدينة جنين للاشتباه في إعدادهم لهجمات إرهابية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-منفذ-هجوم-القدس--1072798867.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لإسرائيل بعد هجوم القدس
03:11 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 03:12 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الدامي في القدس الشرقية الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل.
بروكسل - سبوتنيك
. وقال فارهيلي عبر تويتر يوم الجمعة: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم ضد المصلين في القدس، خاصة في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك تفسير للإرهاب. أعمق تعازي للعائلات. نحن نقف إلى جانب إسرائيل".
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة، عن هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين
نتيجة إطلاق النار في حي نفيه يعقوب.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه بعد ساعات من الهجوم، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على والدي المخرب وحاصر منزله في حي الطور في القدس الشرقية.
وقال الناطق بلسان حماس حازم قاسم على قناة الأقصى إن هجوم القدس جاء رداً على مداهمة جنين.
ولقي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون يوم الخميس نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف ثلاثة نشطاء فلسطينيين في مدينة جنين للاشتباه في إعدادهم لهجمات إرهابية كبيرة.