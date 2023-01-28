https://sputnikarabic.ae/20230128/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-إزاء-التوترات-المتصاعدة-بين-الجانبين-الفلسطيني-والإسرائيلي-1072810711.html

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن "قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس وإعادة إطلاق مفاوضات... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T13:05+0000

2023-01-28T13:05+0000

2023-01-28T13:05+0000

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أمستردام - سبوتنيك. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيانين منفصلين، أنه "يشعر بالفزع إزاء الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس في كنيس يهودي بالقدس، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العديد، والهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس، والذي أسفر عن إصابة ضحيتين، إحداهما خطيرة".وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن إدانته بشدة أعمال العنف والكراهية، مؤكدا أن هذه الأحداث الرهيبة تُظهر مرة أخرى مدى ضرورة وقف دوامة العنف والانخراط في جهود هادفة لاستئناف مفاوضات السلام وضبط النفس".وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه،وتابع البيان، "يعترف الاتحاد الأوروبي تماما بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، كما يتضح من الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولكن يجب التأكيد على أنه لا يجب استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه تمامًا من أجل حماية الأرواح".وأردف "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو الطرفين إلى بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإعادة التنسيق الأمني، وهو أمر حيوي لمنع المزيد من أعمال العنف".وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح يوم أمس في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، وإطلاق الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

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