عربي
https://sputnikarabic.ae/20230128/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-إزاء-التوترات-المتصاعدة-بين-الجانبين-الفلسطيني-والإسرائيلي-1072810711.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن "قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس وإعادة إطلاق مفاوضات... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:05+0000
2023-01-28T13:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072797081_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_9b3b6e2f96c93ae803a522802b87f366.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيانين منفصلين، أنه "يشعر بالفزع إزاء الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس في كنيس يهودي بالقدس، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العديد، والهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس، والذي أسفر عن إصابة ضحيتين، إحداهما خطيرة".وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن إدانته بشدة أعمال العنف والكراهية، مؤكدا أن هذه الأحداث الرهيبة تُظهر مرة أخرى مدى ضرورة وقف دوامة العنف والانخراط في جهود هادفة لاستئناف مفاوضات السلام وضبط النفس".وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه،وتابع البيان، "يعترف الاتحاد الأوروبي تماما بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، كما يتضح من الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولكن يجب التأكيد على أنه لا يجب استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه تمامًا من أجل حماية الأرواح".وأردف "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو الطرفين إلى بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإعادة التنسيق الأمني، وهو أمر حيوي لمنع المزيد من أعمال العنف".وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح يوم أمس في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، وإطلاق الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/حماس-العمليات-البطولية-في-القدس-تأكيد-على-استمرار-الفعل-المقاوم-على-كل-الأرض-المحتلة-1072806105.html
https://sputnikarabic.ae/20230128/حزب-الله-عملية-القدس-رد-سريع-وحاسم-وجريء-على-المجزرة-التي-ارتكبها-الاحتلال-في-مخيم-جنين-1072801837.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072797081_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_6cc3168061f51c8edb289e965c1ff277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

13:05 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023
قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن "قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، داعيا الجانبين إلى ضبط النفس وإعادة إطلاق مفاوضات السلام.
أمستردام - سبوتنيك. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيانين منفصلين، أنه "يشعر بالفزع إزاء الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع أمس في كنيس يهودي بالقدس، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العديد، والهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس، والذي أسفر عن إصابة ضحيتين، إحداهما خطيرة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن إدانته بشدة أعمال العنف والكراهية، مؤكدا أن هذه الأحداث الرهيبة تُظهر مرة أخرى مدى ضرورة وقف دوامة العنف والانخراط في جهود هادفة لاستئناف مفاوضات السلام وضبط النفس".
قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
"حماس": العمليات البطولية في القدس تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة
10:42 GMT
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه،
"يوم الخميس في جنين، قتل 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب أكثر من 20 خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 30 منذ بداية العام الجاري. وفي العام الماضي، قتل أكثر من 150 شخصًا على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينهم 30 طفلاً، وهو أعلى رقم منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2005".
وتابع البيان، "يعترف الاتحاد الأوروبي تماما بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، كما يتضح من الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولكن يجب التأكيد على أنه لا يجب استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه تمامًا من أجل حماية الأرواح".
وأردف "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو الطرفين إلى بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإعادة التنسيق الأمني، وهو أمر حيوي لمنع المزيد من أعمال العنف".
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
"حزب الله": عملية القدس رد سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين
07:29 GMT
وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح يوم أمس في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ هجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، وإطلاق الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала