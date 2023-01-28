https://sputnikarabic.ae/20230128/الجيش-الروسي-يدمر-خطوط-إمداد-أوكرانيا-بأسلحة-الناتو-قتلى-إسرائيليون-بعمليتي-إطلاق-نار-في-القدس-1072812797.html

الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد أوكرانيا بأسلحة الناتو... قتلى إسرائيليون بعمليتي إطلاق نار في القدس

الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد أوكرانيا بأسلحة الناتو... قتلى إسرائيليون بعمليتي إطلاق نار في القدس

أكدت وزارة الدفاع الروسية تعطيل نقل الأسلحة الأوكرانية إلى الجبهات، والتي من ضمنها الأسلحة الغربية التابعة لحلف الناتو، نظرا للضربة التي تعرضت لها خطوط إمداد... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T14:11+0000

2023-01-28T14:11+0000

2023-01-28T14:11+0000

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الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد الناتو في أوكرانيا.. قتلى وجرحي إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار بالقدس الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد الناتو في أوكرانيا.. قتلى وجرحي إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار بالقدس

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت جميع الأهداف، من خلال ضربة صاروخية واسعة وبأسلحة دقيقة بعيدة المدى، على منشآت نظم الطاقة التي كفلت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا. ونتيجة الضربة، تعطل نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق القتال، كما تعطل عمل مرافق إنتاج المؤسسات الخاصة بإصلاح وترميم المعدات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا.وأضاف أن أي أسلحة أخرى يمد بها الغرب أوكرانيا لا فائدة منها، ولا قدرة لكل هذه الأسلحة أمام نظيراتها الروسية، فالدبابات الروسية المعدلة تستطيع مواجهة الدبابات الألمانية والأمريكية والبريطانية.فيكتور أوربان يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في أوكرانياحذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الدول الغربية من مغبة استمرار دعم أوكرانيا بالسلاح، في ظل تقدم القوات الروسية في العملية العسكرية.وقال أوربان، إن النجاح الروسي في أوكرانيا، سيجعل دول الناتو تواجه مشاكل، لافتا إلى ان ذلك سيؤدي إلى التفكير العميق حول كيفية الرد، وإرسال جيوشها إلى أوكرانيا.وأضاف رئيس الوزراء المجري، خلال اجتماع في مؤتمر إعلامي دولي، أن الغرب في حالة حرب مع روسيا، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم، وذلك من خلال إرسال المزيد من أنظمة السلاح المختلفة، مما يجعل خطر المواجهة يتزايد.وأوضح أن هذه المواجهة لها حساباتها على المستويات العسكرية والميدانية والروسية، لهذا جاءت التحذيرات بسبب المخاوف على المستقبل الاقتصادي والأمني والسياسي لأوروبا.قتلى وجرحي إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار بالقدس.. وحكومة نتنياهو تتوعد بالردقتل ما لا يقل عن ثمانية إسرائيليين وأصيب أكثر من عشرة أشخاص نتيجة عملية نوعية قام بها شاب فلسطيني أمام كنيس يهودي في منطقة النبي يعقوب شمالي القدس.وقال الإعلام العبري إن منفذ العملية من حي الطور بمدينة القدس، وأطلق الرصاص على تجمع إسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد من شن الجيش الإسرائيلي حملة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين.وفي حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى، أفادت مصادر باستهداف شخصين في عملية إطلاق نار، وصفت حالتهما بالخطيرة.وقال الكاتب والمحلل السياسي، أشرف العجرمي، إن السياسات الإسرائيلية وخاصة عمليات القتل شبه اليومي بحق الشعب الفلسطيني وبرنامج اليمين الإسرائيلي المتشدد لاسيما القدس والاستيطان كل ذلك استفز الفلسطينيين ودفعهم إلى الرد.اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الأوضاع في لبنانتجتمع دول عربية وأوروبية في باريس لبحث تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، وذلك بعد أن وصلت إلى طريق مسدود نتيجة الشغور الرئاسي والوضع الاقتصادي الأصعب.وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك"، أن الاجتماع الدولي العربي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، في السادس من فبراير المقبل، على مستوى مدراء الخارجية وعدد من السفراء والمستشارين.ولفت إلى أن الاجتماع إذا تم بإرادة حقيقية لإنقاذ لبنان فسيكون مفيدا، والفرنسيون تحديدا يعرفون جيدا السياسة اللبنانية، لكنهم دخلوا في متاهات مؤخرا ولم يستطيعوا إعاد اللحمة ومسار البناء في لبنان، لكن رغم أهمية هذه الاجتماعات فللأسف نتائجها لا تأتي فورية.هجوم مسلح في ‏سفارة أذربيجان في طهران.. والرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شاملأمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل بشأن حادث الهجوم المسلح الذي وقع في ‏سفارة أذربيجان في طهرانوأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين.ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لعدم السماح لأعداء إيران وأذربيجان باستغلال الحادث، مشددا على أهمية التعاون الأمني بين البلدين.فيما وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم على سفارة بلاده في إيران، بأنه "عمل إرهابي"، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".وأضاف أنه قبل هذا الهجوم الإرهابي طرحت السفارة الأذربيجانية أكثر من مرة أمام القيادات الإيرانية أنها تعرضت لتهديدات عديدة، لكن السلطات الإيرانية أهملت المطالب الأذربيجانية وكل ذلك يدل على أن الهجوم إرهابي.

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