عربي
https://sputnikarabic.ae/20230128/الحرس-الثوري-الإيراني-إذا-أراد-العدو-توجيه-ضربة-واحدة-فإنه-سيتلقى-10-ضربات-1072809319.html
الحرس الثوري الإيراني: إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات
الحرس الثوري الإيراني: إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات
حذر الحرس الثوري الإيراني، "الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني"، مؤكدا أنه "سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T12:06+0000
2023-01-28T12:06+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048367432_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_cf42356a574b7c8508d08ace16356864.jpg
وقال قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "التطور العلمي الذي تشهده إيران لايمكن تصوره"، مشيرا إلى أن "العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف تنكسيري أن "العدو الذي لا يطيق رؤية كل هذا التقدم والتطور يحاول يائسا عرقلة سير الإنجازات العلمية من خلال إثارة أعمال الشغب وكيل الاتهامات الإعلامية الكاذبة ضد النظام الإسلامي"، على حد قوله.وتابع: "العدو ذاق طعم مرارة الهزيمة لأخطائه قبل أن نقوم بأي عمل ما، حيث أنه استخدم في الحوادث الأخيرة كل إمكاناته لعرقلة مسير تقدم إيران ظنا منه أن بإمكانه تحقيق هذا الهدف من خلال ممارسة الضغوط القصوى، إلا أنه فشل في هذه المؤامرة ضد الشعب الإيراني".وختم تنكسيري بالقول إنه "إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لانجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قال إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.وقال سلامي: "لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري"، مضيفا: "إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر".واتهم أوروبا بالتصرف "في هذه الفتنة العالمية العظيمة كجزء من الاصطفاف في حرب عالمية ضد الشعب الإيراني"، مختصا بالذكر "تلك الدول التي رفعت دوما راية الصراع والحرب وإثارة الأزمات ضد الشعب الإيراني، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا".
https://sputnikarabic.ae/20230121/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أوروبا-من-أن-قواتها-العسكرية-ستكون-هدفا-مشروعا-له-1072550991.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/0f/1048367432_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_b4219fb535a71af004d954f010c23f98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم

الحرس الثوري الإيراني: إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات

12:06 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / -القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
حذر الحرس الثوري الإيراني، "الأعداء من التعرض لأمن واستقرار الشعب الإيراني"، مؤكدا أنه "سيلحق بهم آنذاك نفس القدر من الضرر أو أكثر".
وقال قائد سلاح البحر في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "التطور العلمي الذي تشهده إيران لايمكن تصوره"، مشيرا إلى أن "العلماء الشبان حققوا هذه الإنجازات العلمية بالرغم من الحظر الظالم من خلال جهودهم الجبارة، حيث لا نحتاج اليوم إلى أي اختصاص أجنبي"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف تنكسيري أن "العدو الذي لا يطيق رؤية كل هذا التقدم والتطور يحاول يائسا عرقلة سير الإنجازات العلمية من خلال إثارة أعمال الشغب وكيل الاتهامات الإعلامية الكاذبة ضد النظام الإسلامي"، على حد قوله.
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الحرس الثوري الإيراني يحذر أوروبا من أن قواتها العسكرية ستكون "هدفا مشروعا" له
21 يناير, 16:49 GMT
وتابع: "العدو ذاق طعم مرارة الهزيمة لأخطائه قبل أن نقوم بأي عمل ما، حيث أنه استخدم في الحوادث الأخيرة كل إمكاناته لعرقلة مسير تقدم إيران ظنا منه أن بإمكانه تحقيق هذا الهدف من خلال ممارسة الضغوط القصوى، إلا أنه فشل في هذه المؤامرة ضد الشعب الإيراني".
وختم تنكسيري بالقول إنه "إذا أراد العدو توجيه ضربة واحدة فإنه سيتلقى 10 ضربات، حيث أننا لانجامل أحدا أو نتساهل في قضية الحفاظ على أمن واستقلال شعبنا ونظامنا الإسلامي".
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قال إن أوروبا عاجزة عن الدخول في صراع مع بلاده التي لديها خبرة في التغلب على القوى الكبرى.
وقال سلامي: "لا يمكن للأوروبيين الدخول في صراع ضد الحرس الثوري"، مضيفا: "إيران الإسلامية لديها تجربة في التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر".
واتهم أوروبا بالتصرف "في هذه الفتنة العالمية العظيمة كجزء من الاصطفاف في حرب عالمية ضد الشعب الإيراني"، مختصا بالذكر "تلك الدول التي رفعت دوما راية الصراع والحرب وإثارة الأزمات ضد الشعب الإيراني، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала